Muere Domitila Padrón a los 101 años, vecina ejemplar del municipio de Tías

Domitila Otilia Padrón Bermúdez ha fallecido este jueves a los 101 años, informa el Ayuntamiento de Tías. Era vecina de Mácher y había sido reconocida por el consistorio en 2020 como Mujer Rural del municipio.

El Ayuntamiento de Tías, en nombre de toda la corporación, manifiesta sus más profundas condolencias por el fallecimiento de su querida vecina y traslada el sentido pésame a todos sus amigos y seres queridos.

Domitila Padrón dedicó toda su vida a la casa, al campo y a su familia: sus padres, Marcial Padrón Medina y Carmen Bermúdez Mesa; su marido, Juan Viña Hernández; sus hijos, María Imperio y Rogelio Viña Padrón; junto a nietos y bisnietos, entre otros miembros de su familia.

Domitila Padrón, en su casa, en Mácher (Tías). / La Provincia

"Lo único que he hecho es trabajar y trabajar"

Durante el acto su reconocimiento como Mujer Rural de Tías en 2020, leyó las siguientes palabras de su puño y letra:

“[…] En esta larga vida, lo único que he hecho es trabajar y trabajar. He visto años de sequía, hambre, migración. He visto pasar república, dictadura, democracia. He pasado epidemia no tan rara como esta […] Rezo para que esto pase pronto y a los políticos, que se unan. Termino dando las gracias por esta oportunidad al Ayuntamiento, por darme este homenaje. Gracias a la familia y a los vecinos de mi pueblo de Mácher.

La despedida se llevará a cabo en el Tanatorio Municipal a la iglesia de San Antonio, donde se ofrecerá la misa funeral el viernes, 10 de enero, a las 16:00 horas.