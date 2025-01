Muere el galerista Manolo Ojeda

El mundo del arte en Gran Canaria está de luto. Este jueves ha fallecido el afamado galerista Manuel Ojeda, fundador de la galería homónima.

Colaboró con diversos artistas como Cayetana Cuyás, Lía Ateca o Idaira del Castillo, Luis Palmero y colaboraciones con el escritor Andrés Sánchez Robaina. También era colaborador habitual con LAPROVINCIA con sus artículos de opinión 'Cartas a Gregorio'.

Desde su fundación en 1984, la Galería Manuel Ojeda ha sido un pilar en la promoción del arte contemporáneo, ofreciendo un espacio de exhibición para artistas nacionales e internacionales a través de siete exposiciones anuales.

Cuando Manuel Ojeda abrió su galería en Las Palmas de Gran Canaria en 1984, la escena cultural y económica era muy distinta a la actual. Su objetivo era claro: crear un espacio de encuentro para el arte, la música y otras expresiones culturales.

A lo largo de las décadas, la galería ha mantenido su compromiso con el arte no comercial, apostando por propuestas innovadoras y arriesgadas. "Siempre he estado en crisis porque no hago arte comercial, pero de alguna manera siempre salgo adelante", reconoció Ojeda en una entrevista concedida en 2015 a LAPROVINCIA.