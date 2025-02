A mi hermano Pedro

Todo ha quedado desenfocado. Camino junto a Alberto para ir a ver a mamá y darle la peor de las noticias que una madre puede soportar. A mi lado, su llanto llena el aire, y en su voz escucho el reproche de quien no concibe que el mundo siga su curso como si nada. Atardece, la gente pasea, las luces de la ciudad se encienden, y en medio de todo eso, nosotros, tratando de entender este hecho imposible.

De niña me perdía en tus ojos tristes y profundos. Eran inmensas lagunas negras. Nos guiabas con la certeza de quien ve más allá, nos hacías leer libros que no entendíamos, escuchar música extraña, ver cine que exigía paciencia. Pero lo hacíamos porque queríamos ser como tú. En aquel relato de Cortázar donde yo veía espíritus, tú veías termitas. Tenías apenas 12 años y, aún hoy, sigue siendo la mejor crítica que he leído sobre ‘Casa Quemada’.

Todo era así contigo. La gente se impresionaba con tu cultura, tu clase. Papá hizo un buen trabajo contigo. Pero a Fabio y a Alberto lo que realmente les fascinaba era tu sensibilidad, tu capacidad para entender el mundo e intentar salvarlo. Eras un dandy con un corazón bondadoso, generoso, lleno de esa ternura pudorosa que pocas personas poseen. Rescatabas a la gente y perdonabas lo imperdonable.

Aun gravemente enfermo tu lucidez e inteligencia permanecía intacta. No hubo un solo instante en que dejaras de pensar en los demás. Y en ese amor inagotable, tu más fiel compañera, Ana Elisa, permaneció a tu lado hasta el último de tus suspiros, sosteniéndote con su amor, cuidándote con la devoción de quien ha encontrado en otra alma su hogar.

Sé que donde estés, seguirás luz en medio de la sombra.

Cuida de Luis y Antonio, y cuida de mamá.