El primer papa con zapatos corrientes

Uno de los detalles que explican el pontificado de Francisco es que es un hombre que, nada más empezar, no quiso los zapatos rojos del Papa y lleva normalmente a arreglar los zapatos al zapatero. Durante siglos los Papas han usado zapatos lujosos hasta con una cruz de oro bordada, lo cual suprimió Pablo VI. Hasta divertido resulta imaginar a los encargados de la parafernalia tener zapatos preparados para los posibles Papas.

Juan XXIII con toda su sencillez y limpieza de corazón seguramente no se hizo problema de estas cosas. Parece que se ocupó más de las personas que trabajan en el Vaticano. En la película Karol, sobre Juan Pablo II, hay una hermosa escena en la cual el cardenal Wojtyla, durante el cónclave, ve los acicalados zapatos de los cardenales y mientras esboza una sonrisa, mete hacia adentro, bajo la sotana, sus zapatos gastados. A mí no me cabe duda de la grandeza moral de Juan Pablo II pero uno a veces tiene la sensación de que no perdía un minuto en estas menudencias, quizá prefería gastar sus fuerzas en otros frentes.

Con Francisco tiene uno la sensación de que exprime aquella palabra de Jesús: “El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho”. Me parece que es uno de sus grandes aciertos, si se enredara hasta el escrúpulo sería otro problema pero da la sensación de ser -siguiendo a san Ignacio– un profundo experto en las vivencias interiores y en la toma de decisiones a partir del discernimiento. Me lo imagino recién elegido exigiendo que le dejaran ser normal: ¿Diría “¡qué no me pongo los zapatos rojos”? Me imagino la cara compungida de los devotos asistentes diciendo algo así como: “santidad, es una tradición, lo han hecho todos los papas, no vamos a tirarlos…”. No me digan que no se les esboza una sonrisa.

April 20, 2025, Rome, Italy: Pope Francis attends the Holy Mass on Easter Sunday and 'Urbi et Orbi' Blessing at Saint Peter's Square.,Image: 990432271, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Marco Iacobucci / Zuma Press / ContactoPhoto Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. 20/04/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Marco Iacobucci / Zuma Press / ContactoPhoto;pope;francis;holy;mass;easter;sunday;urbi;et;orbi;blessing;christianity;christians;christian;religion;religious;faith;belief;tradition;traditional;celebrations;miacobucci.holy.mass.easter0162.JPG;Press;20250420_aaa_s197_242.jpg;Muere el Papa Francisco;category_code_sho; / ZUMA vía Europa Press / ZUMA vía Europa Press

Para conocer a alguien, dijo un ingeniero del siglo XX, no hay más que observar sus zapatos, nos retratan. Suele decirse que cuando no entendamos a alguien que llora, o se desespera “hay que ponerse en sus zapatos”. En el entorno del Vaticano hay quien quiere que el Papa no toque tierra. Para ser terráqueos los Papas han de esforzarse y mucho. Le pasa ya a los cardenales y Bergoglio tenía que imponerse para que no le regalaran billetes de primera clase cuando viajaba a Roma, para el cónclave, por ejemplo. Siendo Papa ya no pudo viajar como cualquiera y -sabiéndolo- se propuso al menos moverse sobre los mismos zapatos de siempre.

También decidió seguir llevando su propio maletín con las cuatro cosas imprescindibles. Y fue con los mismos zapatos de siempre a pagar su estancia en santa Marta. ¿Qué cara pondría quien tenía que cobrarle? Así también fue a la óptica y a tantos otros sitios. En estas cosas de la sencillez, en realidad, cada Papa avanza lo que puede. Es cierto que los zapatos rojo cereza del Papa quieren significar la sangre roja del martirio pero estos significados simbólicos a veces pierden su trasparencia y es mejor eliminarlos.

En la misma linea elegir el propio nombre no deja de ser un atrevimiento muy útil. Ponerse por nombre Francisco es toda una declaración de intenciones si viene de alguien que piensa lo que hace. Por mucho que pida oraciones Francisco sabe que no podrá ser Francisco; ya no está a tiempo ni de ser tan pobre, ni de morir joven, ni de ser perseguido de tal manera, ni de pasar tal noche oscura… Francisco pasará las suyas, cada cual tenemos derecho de inventar las nuestras, también el Papa. El nombre “Francisco” produce resonancias tan serías que nadie se había atrevido a llevar tal nombre. Pero los retos nos animan, no nos llevan en volandas pero son cimiento y viento, ayudan a disponer las velas y los motores. En el caso de las personas, además de velas y motores, hacen falta zapatos, sin cruces bordadas, sin tacones innecesarios, sin hebillas doradas, sin nada que sobre.

Zapatos negros. Aunque Francisco no conozca a nuestro Loquillo creo estará de acuerdo en que sus zapatos negros también pueden ser “por los pobres, por la injusta explotación, por el joven que caerá en la injusta soledad”. La vida avanza. Los zapatos rojos del Papa no volverán. El rojo cereza necesitará otros “sponsor”.