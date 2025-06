Adiós a Maestro Félix, el forjador de talentos que impulsó la mecánica

En la noche del este domingo falleció Félix José Hernández Marrero, conocido como Maestro Félix. Durante muchísimos años ejerció como profesor de Torno, Fresa y Ajuste en el centro de Formación Profesional Virgen del Pino, situado en la calle de Fernando Guanarteme, hoy Centro de Estudios de Idiomas, y en sus últimos años como docente en el Centro de Formación de Miller Bajo.

Muchísimos de sus alumnos formaron parte de las nacientes empresas de servicio de reparación Técnico-Mecánica que se implantaron, dando servicio a toda la infraestructura del Puerto de la Luz, talleres de reparación de automóviles y talleres mecánicos.

Su vida está rodeada de innumerables anécdotas. Nacido dentro de una familia humilde pero con muchísimas inquietudes, en sus años de juventud conoció y puso en práctica una disciplina deportiva llamada ‘Musculación Steven’, que había leído en un libro de Reader’s Digest, americano.

Según contaba, esta persona era un inmigrante que había llegado a Nueva York y que por su aspecto físico (flaco y desgarbado) sufría de burlas y abusos. Empezó a hacer ejercicios sin herramientas, utilizando elementos fijos, paredes, escalones…. Para hacer presión con su propio cuerpo sobre esas superficies, alcanzando un grado de musculatura que le permitió dejar de ser víctima de aquellos abusos. Además, en casa de su madre tenía anillas para hacer gimnasia.

También participó en el logro de alcanzar por la primera vez la cordada canaria en subir al Roque Nublo. Él fue quien fabricó las clavijas que usaron para esa hazaña. En esa cordada también estaba su primo Rafael Marrero. Por otra parte, participó en concursos nacionales de Ajuste, Torno y Fresa, en los que quedó primero en dos ocasiones y segundo en una.

En la década de los 50, Hernández Marrero vio la película El sexto continente, íntegramente rodada bajo el mar, y quiso tener esa experiencia bajo el agua. Se fabricó una escafandra cilíndrica, con las correspondientes válvulas, tubo de aire, compresor manual de suministro de aire, y en una barca a remos se fue a probar su equipo.

La primera vez que intentó hacer la prueba no lo logró, pues no había calculado el aire desplazado dentro de la escafandra y no podía hundirse bajo el agua. Inmediatamente supo cuál era el problema y al siguiente sábado, junto con Paco Lezcano, pintor y hermano de quien fuera presidente del cabildo Pedro Lezcano, pudieron realizar la soñada inmersión.

Después de hacer varias inmersiones, los militares de la Armada les arrestaron por hacer esas prácticas dentro del espacio de la dársena de marina. Afortunadamente, no hubo consecuencias.

Su faceta como técnico homologado en abrir cajas fuertes tiene múltiples anécdotas. Abrió cajas fuertes de la Compañía Miller, donde fue aplaudido por la rapidez en que lo hizo, y también la caja fuerte de la oficina de la Caja Insular de ahorros en la plazoleta de Farray.

Siempre con su inquietud de saber más, era un genio de la trigonometría y pocas personas conocían de fundamentos de materiales (hierros, aleaciones y aceros) como Maestro Félix. Acompañamos a su esposa Elsa, a sus hijos José Luis (fallecido), Fabiola, Juan Ramón, Elsa y Esther en tan dolorosa pérdida.