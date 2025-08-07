Muere a los 101 años Benjamín González Araña, el recordado director de El Cristo y profesor de Salesianos y Teresianas

Benjamín solía definirse en público como “un viejo bueno”, alcanzada cierta edad. Y lo fue. Un hombre bueno, que es mucho decir durante una vida larga, larguísima. Y durante todo ese tiempo, más de un siglo (101 años), así lo dijeron de él quienes le conocieron y le trataron. Y se vieron inmersos en sus proyectos, en su trabajo perenne para mejorar el mundo desde sus capacidades como individuo. Benjamin Jesús González Araña, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 18 de julio de 1924, nos dejó este seis de agosto, en su ciudad natal. La que transitó en profundidad y habitó toda su vida en su Vegueta natal. Eso sí, sin perder su impronta familiar, con origen en El Valle de Santa Lucía de Tirajana, donde sigue levantada la casa de sus ancestros. Y en donde permanece un molino de aceite de oliva de gran valor patrimonial, almazara canaria del Siglo XIX.

Benjamín fue durante décadas un comprometido docente de Física y Química en Los Salesianos, en Las Teresianas, en el Jaime Balmes. Y se convirtió en un histórico director el instituto del Cristo, en Guanarteme. Lo hizo como un profesor plenamente adherido a su sagrada misión de enseñar, en su concepto de hombre religioso, profundamente implicado con las acciones de solidaridad de Cáritas Diocesana. Pero también, y más allá, con un profundo concepto de la caridad cristiana.

Benjamín formó a una multitud de estudiantes, en mente y espíritu. En valores. Los que hizo suyos, los que practicó. Con una planta imponente, se ganó el apodo de “El Kennedy”, también por su atractivo y su presencia física. La de un hombre grande, que más cariñosamente llamaron “El arbeja” en El Cristo. O “El sheriff”, más por la cartuchera que portaba siempre llena de rotuladores y bolígrafos, atada a la cintura, que por ejercer de ejecutor de la justicia como director del centro. Y así todo, su labor siempre estuvo ligada a esa necesidad de ser justo, y de expandir justamente las oportunidades de vida para todos.

Fue desde el inicio un decidido impulsor del Centro de Solidaridad con los Pueblos Empobrecidos de la Diócesis de Canarias, en donde elaboró sus boletines informativos mensuales, y para el que desarrolló una ímproba labor que hizo extensiva como un apasionado activista social. Fue un firme defensor de la reivindicación del 0,7 por ciento, para reservar esa proporción de presupuestos de los países desarrollados para aquellas naciones más necesitadas de ayuda. Colaboró con distintas pastorales (inmigraciones, juventud, penitenciaria) y con diferentes misiones en África y América. Así como la Cruz Blanca. Y apadrinó a varios niños en estas regiones. Trabajo en esta línea con denuedo, sin descanso, con generosidad. Esa, sin duda, fue una parte importante de su vida.

Porque Benjamín fue una buena persona, un creyente que demostró un gran sentido de la solidaridad. Ejemplar en su condición de hombre de familia. Enamorado fiel de su esposa María del Carmen Oramas Tolosa, a la que perdió en 2022, después de un largo y feliz matrimonio. En su seno nacieron, crecieron y prosperaron sus hijos, Meyla, Pochi, Kiko, Josita y Nacho. Todos ellos, con gran impacto humano en la comunidad, en la isla, en la ciudad. Sus hermanos, Elisa María y Enrique, también fueron pilares en su vida. Como su extensa familia, en la que terminó por posicionarse como un patriarca entrañable, que en sus últimos días, cuando la memoria empezaba a fallar, preguntaba a quién le visitase eso de “¿tú me quieres?”. Una multitud aún puede contestar a esa pregunta afirmativamente. Y con rotundidad.