Muere Ramón Valentín Vega Medina, Medalla de Plata de Gáldar y referente vecinal en Caleta de Arriba

Ramón Valentín Vega Medina, Medalla de Plata de Gáldar, ha fallecido este miércoles a los 86 años de edad. Ramón Valentín Vega Medina fue presidente de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Mar de Caleta de Arriba de 2011 a 2022 y participó en numerosos avances en el barrio, donde además tiene una calle a su nombre.

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, dio el pésame a su familia y amistades y lamentó el fallecimiento de “un hombre ejemplar, comprometido con su barrio, que dedicó su vida al progreso de Caleta de Arriba", indicó. "Fue un referente vecinal, un vecino querido, solidario y trabajador, que deja una huella imborrable en el corazón de su barrio”, añadió.

Nacido en Gáldar el 4 de diciembre de 1938, llega a Caleta de Arriba en 1973 y dedicó gran parte de su tiempo al desarrollo del barrio. Desde el principio se involucra en la Asociación Vecinal, en la cual colabora aportando dinero para mejorar el local social y la adquisición de espacios comunes. Con su contribución indispensable se han llevado a cabo numerosas obras como la construcción de la Avenida Nuestra Señora del Mar, la Plaza, un parque infantil y la mejora y limpieza de la playa y sus accesos.

Para él el avance más importante fue la elaboración, con sus propias manos, de la cueva que preparó para que la Virgen de Nuestra Señora del Mar pasara el invierno. Con su trabajo día a día ha conseguido mejorar las condiciones de vida de su barrio, optimizando su entorno, garantizando el bienestar y la seguridad.

El primer vecino de El Cantil

Fue el primer vecino que construyó en la zona de El Cantil, que hoy cuenta con una fila completa de viviendas. En 2011 se puso al frente de la Asociación Vecinal hasta 2022, participando en numerosos avances liderando un grupo de vecinos y vecinas. Casado y con siete hijos trabajó en el Molino de Bartolito y después continuó su vida laboral como vendedor ambulante de pescado. En 2024 recibió la Medalla de Plata de la Ciudad.

La capilla ardiente se encuentra en el tanatorio municipal de San Isidro. El sepelio tendrá lugar este viernes 8 de julio a las 16.00 horas en el cementerio de San Isidro.