Fallece el periodista tinerfeño Héctor Palmero

Su estado de salud le había apartado de los micrófonos las últimas temporadas

Héctor Palmero junto al exfutbolista Óscar Dertycia

Héctor Palmero junto al exfutbolista Óscar Dertycia / Radio Club Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

El periodista tinerfeño Héctor Palmero ha fallecido a los 45 años de edad. Lagunero de nacimiento, fue una de las grandes voces de Radio Club Tenerife durante muchas mañanas junto a Juan Carlos Castañeda. Su estado de salud le había apartado de los micrófonos las últimas temporadas.

Desde su casa, la Cadena SER en Tenerife, le recuerdan como una persona "querida y apreciada por todos sus compañeros, entrañable amigo, profesional íntegro e intachable, atento siempre a cualquier novedad y a cualquier información que fuera susceptible de entrar en antena".

Apasionado del Club Deportivo Tenerife y del Club Baloncesto Canarias, Héctor Palmero comenzó su carrera en Cope Tenerife. Desde EL DÍA y LA PROVINCIA expresamos nuestro más sincero pésame a su familia, amigos, compañeros de profesión y a todos aquellos oyentes que en algún momento de su vida tuvieron la suerte de ser informado por este gran profesional. Descanse en paz.

