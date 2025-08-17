Obituario
Muere Atilio, el italiano que triunfó en El Roque de Moya
El hostelero ha sido «el alma mater» del restaurante Locanda, situado sobre el mar en las casas colgantes de la costa norte
La Academia de Gastronomía de Las Palmas anunció el sábado el fallecimiento de Atilio, «el alma mater» del restaurante Locanda El Roque, en la costa de Moya. Era el carismático líder al frente de uno de los locales más especiales de Gran Canaria. Este bucólico lugar, que enamoró entre otros a Ferrán Adrià, era una expresión sincera de la mejor gastronomía italiana fusionada con la esencia culinaria de la Isla.
El presidente, Alfredo Montes, compartió la noche del sábado su pésame por la noticia, en especial para «su pareja Susi y para su hija Stella. Hemos perdido a un gran restaurador y a un mejor profesional».
Montes destacó que «le encantaba que valoraran los pequeños detalles, esa elegancia italiana mezclada con un sitio tan típico como ese enclave espectacular de El Roque. Cuando conocí el restaurante de Atilio me quedé impresionado, pues demostraba una sensibilidad especial».
