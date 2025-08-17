Muere Isabel Guerrero, la niña que dio voz al cáncer infantil
Con solo 12 años, se convirtió en un símbolo de lucha y visibilización de la investigación contra el cáncer pediátrico. Su historia deja un legado imborrable en la sociedad y en la ciencia médica
El corazón de miles de personas se encogió este viernes con una noticia devastadora: ha muerto Isabel Guerrero, con apenas 12 años, tras una vida entera luchando contra el cáncer. Lo comunicó la Fundación CRIS contra el cáncer, entidad a la que estuvo unida desde el inicio de su enfermedad y que hoy recuerda a la niña que convirtió su voz y su sonrisa en un símbolo de esperanza para tantas familias.
“Durante su vida, Isabel, de la mano de su padre, Dani Guerrero, se convirtió en una voz poderosa para reflejar la urgente necesidad de invertir en investigación. Su compromiso, su fuerza y su sonrisa van a continuar inspirando nuestro trabajo diario para que ningún niño o niña se quede sin opciones. Hoy su pérdida nos recuerda que aún queda mucho por hacer”, expresó la fundación, profundamente conmovida.
La historia de Isabel es la de una niña que nació con la vida en contra. Tenía solo siete meses cuando los médicos detectaron que más del 70% de sus células estaban en estado canceroso. Su hemoglobina apenas llegaba a 2,7. El diagnóstico fue brutal: leucemia del lactante, uno de los cánceres más agresivos y con una tasa de supervivencia mínima.
Contra todo pronóstico, salió de la UCI en apenas 24 horas y entró en remisión en cuatro semanas. Fue sometida a un trasplante de médula arriesgado y experimental, en el que se utilizó tejido de sus propios padres como donantes. Aquella intervención, que abrió la puerta a una nueva técnica —el trasplante haploidéntico—, no solo le regaló más años de vida, sino que cambió protocolos médicos y ya ha salvado a muchos otros niños en estado crítico. Isabel se convirtió, sin saberlo, en pionera.
La recaída más cruel: un cáncer con solo 25 casos en el mundo
Durante una década, Isabel creció libre de enfermedad. Pero en 2023, su cuerpo volvió a dar señales de alarma. Primero fue un tumor benigno en el pulmón. Después, un diagnóstico demoledor: rabdomiosarcoma de partes blandas en la cabeza, un tipo de cáncer tan raro que solo existen 25 casos en el mundo. Isabel era la única niña en España que lo padecía.
Esta vez, la batalla se presentaba aún más injusta. A su corta edad, Isabel tuvo que afrontar la agresividad de un tumor que apenas se conoce, y lo hizo con la misma fuerza y serenidad que habían marcado su vida. Cada ingreso, cada tratamiento, cada palabra suya y de su familia eran un recordatorio de lo que está en juego cuando la investigación no avanza lo suficiente.
Una familia que convirtió el dolor en bandera
Mientras Isabel libraba sus propias batallas, su padre, Dani Guerrero, también enfrentaba el cáncer. En 2023 le diagnosticaron un carcinoma de vejiga que requirió una operación de ocho horas en la que le reconstruyeron vejiga y próstata. Pese a su enfermedad, Dani no dejó de recorrer kilómetros, instituciones y medios de comunicación, pidiendo lo que su hija representaba con cada gesto: más recursos para investigar el cáncer infantil.
De esa lucha nació el movimiento #isabelados, una iniciativa para recaudar fondos y concienciar sobre el cáncer pediátrico y adolescente, la principal causa de muerte por enfermedad en menores de 14 años en Europa. Cada año, 6.000 familias europeas pierden a un hijo por esta causa. En España, los diagnósticos oscilan entre 1.500 y 1.600 anuales, con unos 200 fallecimientos. Incluso entre los supervivientes, más del 60% sufre secuelas graves y crónicas.
- Nueva imprudencia medioambiental: interceptan una caravana de coches en la Reserva de Inagua pese a la prohibición
- Así se vio la tormenta de calima y truenos en Canarias desde el espacio
- Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 16 al 22 de agosto, signo a signo
- Viaje a Canarias, una noche y un hijo tras una noche de fiesta: la historia de la turista que busca al padre que nunca volvió a ver
- El Euromillones toca en Canarias
- Noche accidentada en Las Palmas de Gran Canaria: dos delitos graves de seguridad vial
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- La expansión de la culebra californiana por Gran Canaria propicia las plagas de chinches