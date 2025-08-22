Muere Ángel M. Santana Suárez, tesorero de la Asociación Fernando Guanarteme Rey Canario

La comunidad cívico-cultural canaria se viste de luto tras el fallecimiento de Ángel M. Santana Suárez, tesorero de la Asociación Fernando Guanarteme Rey Canario, a causa de insuficiencia pulmonar y otras complicaciones.

Santana Suárez fue una figura clave en la historia reciente de la Asociación, no solo por su labor como tesorero, sino también por el profundo cariño y compromiso que demostró a lo largo de los años. Su entrega incondicional deja un vacío difícil de llenar entre los “Guanartemistas”, quienes hoy lamentan profundamente su partida.

La Asociación ha expresado sus condolencias al presidente Esteban Guerra de la Torre y a los miembros de la Orden del Cachorro Canario, reconociendo a Santana como uno de los pilares fundamentales en la defensa y promoción del canarismo.

En palabras del presidente Alfredo Schamann Ramos: "Adiós Amigo, Adiós Canario, Adiós 'Cachorruno', Adiós Guanartemista, Adiós Hermano."

También se dirigió un emotivo mensaje a su esposa, Mensa, agradeciendo su apoyo y amor constante.

"Él, desde el cielo, nos ha contado que todo lo que hizo fue posible gracias a su 'MENSA’”, se lee en el comunicado.

La despedida de Ángel M. Santana Suárez se celebrará hoy, 22 de agosto, a las 17:00 horas en el Tanatorio San Miguel.