Muere Ángel Jove, presidente del grupo empresarial Anjoca y uno de los promotores turístico de Caleta de Fuste

El Ayuntamiento de Antigua y en su nombre el alcalde, Matías Peña García, lamenta el fallecimiento este sábado de Ángel Jove Capellán, presidente del grupo empresarial Anjoca y uno de los primeros inversores promotores del desarrollo turístico de Caleta de Fuste, informa el consistorio en un comunicado.

"Su huella queda impresa en Caleta de Fuste desde la cadena de hoteles Elba, campo de golf, complejos turísticos, el centro comercial Atlántico, invirtiendo siempre en renovación y futuro, con la consecuente creación de empleo, promoción y dinamización de la economía en el municipio de Antigua", destaca el Ayuntamiento de Antigua.

Peña añade que "siempre se mostró cercano y colaborador con propuestas para mejorar la localidad y promocionar el municipio. Se encontraba cómodo en Caleta de Fuste y me consta que seguía pensando en nuevos proyectos de inversión".

Por último, el regidor de Antigua lamenta que "nos deja en el ámbito empresarial un visionario y en lo personal, un amigo de la isla, siempre con ideas que aportar y muchísimas anécdotas que contar de su larga y exitosa trayectoria, añade el alcalde, trasladar nuestro pésame y consternación desde Antigua a toda su familia, amistades y por extensión al amplio equipo que formó.