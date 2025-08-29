Muere Eduvigis Berriel, madre de la diputada socialista María Dolores Corujo
La socialista, perteneciente a la agrupación del PSOE en San Bartolomé, ha fallecido en la madrugada de este viernes a los 76 años de edad
El PSOE de Lanzarote traslada su más sincero y profundo pesar por el fallecimiento de Eduvigis Berriel de León, compañera socialista y madre de María Dolores Corujo, secretaria general del PSOE de Lanzarote, diputada en el Congreso por Las Palmas y consejera en el Cabildo de Lanzarote.
Eduvigis ha fallecido en la madrugada de este viernes, a los 76 años de edad. El velatorio tendrá lugar en San Bartolomé, a partir de las 15:00 horas.
El PSOE lanzaroteño traslada "a María Dolores Corujo y a toda su familia un fuerte abrazo en este momento tan doloroso, así como todo nuestro cariño, apoyo y respeto. Sabemos cuánto significaba su madre en su vida personal y en su trayectoria".
"Compromiso político y social"
Eduvigis formaba parte de una familia profundamente ligada al compromiso político y social, compañera también de la agrupación socialista de San Bartolomé, a la que dedicó siempre su afecto, cercanía y respaldo.
"En nombre de toda la familia socialista lanzaroteña, acompañamos a Loli, a su padre, hermanos, sobrinas y seres queridos en su duelo, y compartimos con ellos el recuerdo emocionado de una mujer querida y respetada, que deja una huella imborrable en quienes tuvieron la suerte de conocerla", concluye el PSOE.
