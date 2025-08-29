Muere Gregoria González Valerón ('Yoya'), exconcejala de Educación y Cultura de Telde
La expolítica gestionó las áreas de Educación, Cultura y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Telde entre 1991 y 2007
En 2023 recibió la Medalla al Mérito por su actividad cultural en el municipio
La exconcejala de Telde de Educación, Cultura y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Telde entre 1991 y 2007, Gregoria González Valerón (conocida por 'Yoya') ha fallecido tras una larga enfermedad, según informa Telde Actualidad.
Además, 'Yoya' fue integrante del Consejo Escolar de Canarias, "siempre con la educación y la ciudadanía en el centro de su gestión", resalta el citado diario digital.
El Centro Ocupacional de Telde, ubicado en Cruz de Jerez, pasará a denominarse con el nombre Gregoria González Valerón, según acordó el Consistorio en el pleno celebrado el pasado mes de junio.
'Yoya' recibió la Medalla al Mérito por su actividad cultural y su compromiso con la ciudad de Telde en el acto honorífico celebrado en noviembre de 2023 en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez.
Habrá ampliación.
