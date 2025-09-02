Muere Tanausú Hernández, el joven con tetraplejia que luchó por un ascensor en su casa en Lanzarote

El joven arrecifeño Tanausú Hernández, conocido cariñosamente como Tana, ha fallecido en la madrugada de este martes a los 35 años, dejando una profunda huella en la comunidad lanzaroteña por su incansable lucha por la accesibilidad y la inclusión de las personas con movilidad reducida. Tana se convirtió en un símbolo de superación tras sufrir un trágico accidente en el año 2010, cuando con apenas 20 años se lanzó de cabeza al mar en una playa de Costa Teguise, quedando tetrapléjico como consecuencia de la lesión medular, según ha informado La Voz de Lanzarote.

Desde entonces, su vida cambió radicalmente, no solo por su condición física, sino por las barreras estructurales y sociales que tuvo que afrontar en su entorno más inmediato. Durante años, vivió en una vivienda sin adaptar que le impedía, literalmente, salir a la calle.

"Vino una ola, pensé que había más agua y me tiré. Partí médula y disco", recordó en ese entonces desde su habitación en la que hace su vida. Desde entonces la existencia de este chico, practicante asiduo de lucha canaria y kick boxing, cambió de forma radical. Tras el percance lo evacuaron al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Juan Negrín, donde le operaron el cuello y le pusieron una placa. También le intervinieron el brazo izquierdo y espera lo mismo en el otro.

Pese a las dificultades Tana y su familia no se han rendido en todo este tiempo. El ánimo y la fuerza de voluntad en esta incansable lucha fueron su medicina. "Le pedimos al Ayuntamiento de Arrecife que nos ayudara a encontrar una casa terrera, pero no fue posible porque nos decían que no había ninguna disponible, ya que estaban ocupadas y tenía que esperar como tres años, u otra manera de que él pudiera subir o bajar. Mi hijo ha ganado mucho peso en estos años al no poder moverse. Bajarlo por las escaleras es más fácil, pero subirlo es más complicado. Mi hijo Pedro Manuel padece de dos hernias discales y no puede cargar con el hermano él solo. Además, los chicos de la ambulancia tampoco pueden con Tana, por lo que tenemos que llamar a los bomberos".