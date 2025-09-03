Fallece el dermatólogo Cristóbal del Rosario

El dermatólogo Cristóbal César del Rosario Medina ha fallecido este miércoles, 3 de septiembre. El reputado médico especialista en dermatología médico-quirúrgica y venereología fue nombrado Can de Plata de las Ciencias en 2017, distinguido galardón del Cabildo de Gran Canaria.

Con más de 35 años de experiencia en dermatología, su quehacer, sus múltiples iniciativas y la dedicación diaria a su profesión lo han convertido en un referente para los grancanarios en todo lo relacionado con la piel.

El acto de velado se llevará a cabo en la sala 104 del Tanatorio San Miguel. La ceremonia tendrá lugar este jueves 4 de septiembre de 2025 a las 16:30 horas.