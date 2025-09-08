Muere la doctora Marilis García-Alcalde

María Luisa García-Alcalde Fernández, Marilis, quien ejerció durante años como médica en el Hospital de Cabueñes de Gijón (Asturias), donde fue pionera en la lucha contra el sida, falleció el sábado en Oviedo a los 77 años. Nacida en Luarca, al igual que sus hermanos Genaro y el también fallecido Guillermo García-Alcalde, se trasladó con su familia a Oviedo, donde estudió en el Colegio de la Milagrosa y posteriormente en la Facultad de Enfermería.

Al tiempo que ejercía como enfermera del Hospital General de Asturias estuvo estudiando Medicina en Oviedo. Tras licenciarse, trabajó como médica de familia en diversos concejos de Asturias, entre ellos Mieres y Cabranes. Luego ingresó por oposición en el Hospital de Cabueñes, como especialista de medicina interna. Compaginó esa labor durante años como profesora durante años en la Facultad de Enfermería de Oviedo.

Fue la doctora que atendió al primer paciente diagnosticado en Gijón de VIH. Su labor en la lucha contra el sida le valió el reconocimiento del Comité Antisida de Gijón, cuyos representantes estuvieron entre quienes acudieron este domingo al tanatorio ovetense de El Salvador, donde este lunes se celebraron las exequias de cuerpo presente a las once de la mañana.

Marilis era hermana de Guillermo García-Alcalde, periodista, músico y compositor, referente cultural en Canarias y ligado durante medio siglo a LA PROVINCIA. Guillermo García-Alcalde (Luarca, Asturias, 1940) se convirtió con 31 años en director de LA PROVINCIA (el director de periódico más joven de España), y posteriormente asumió el cargo de consejero delegado de Editorial Prensa Canaria. Falleció en mayo de 2023 en Las Palmas de Gran Canaria.

Su hermana Marilis será incinerada en el tanatorio de El Salvador, en Oviedo. Este miércoles, a las 12.00 horas, se celebrará un funeral en su memoria en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de la comarca asturiana de Luarca.