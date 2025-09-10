Muere Jorge Díaz Cutillas, hermano de Nanino

La Consejería de Cultura del Cabildo grancanario y la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas, con su presidenta a la cabeza, Guacimara Medina, han avanzado sus condolencias y pesar por la reciente pérdida de Jorge Díaz Cutillas, hermano del que fuera impulsor del popular programa televisivo ‘Tenderete’ y uno de los indiscutibles divulgadores de los valores etnográficos de Canarias.

Jorge Díaz Cutillas falleció el pasado domingo a los 75 años de edad justamente mientras se celebraba en Teror la 73º edición de la multitudinaria Romería-Ofrenda en honor a la Virgen del Pino, un evento que defendió siempre su hermano en el transcurso de las numerosas transmisiones en directo que protagonizó con Televisión Española en Canarias desde la Villa Mariana. Jorge Díaz era el máximo representante de la familia Díaz Cutillas en el organigrama de la Fundación que lleva el nombre de su hermano fallecido en 1988, constituida por el Cabildo grancanario en 2006 con la finalidad de divulgar el legado del que fuera presentador de ‘Tenderete’.

En 2022 visitó la sede de la Fundación Nanino en Ingenio junto a su familia / La Provincia

Hijo de María del Carmen Cutillas y Lugo y Luis Díaz Navarro, Jorge Díaz Cutillas lideró las conversaciones con el Cabildo grancanario para que el rico y heterogéneo fondo integrado por más de 1.400 artículos pertenecientes a Nanino, dispersos en Gran Canaria y Tenerife, fueran donados en 2006 por sus familiares. Cabe recordar que un año más tarde, en 2007, el Cabildo de Gran Canaria constituyó la Fundación con la finalidad de potenciar el conocimiento de las tradiciones canarias desde la conservación, catalogación y custodia de la obra y el legado artístico e intelectual de su hermano. El trabajo de su inventario ha permitido hasta la fecha registrar más de 4.000 objetos de diversa naturaleza, que constituyen el grueso del fondo de la colección.

Participó en innumerables actos y evento en representación de la familia Díaz Cutillas, convirtiéndose en un decidido divulgador de la figura y el legado de su hermano, compartiendo siempre recuerdos y reflexiones sobre la contribución de Nanino a la configuración de la identidad canaria.

Precisamente el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, dedicó unas palabras de recuerdo para Jorge Díaz Cutillas en su alocución pronunciada a la conclusión de la Romería-Ofrenda el pasado domingo, día 7 de septiembre.