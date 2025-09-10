Muere Juan Antonio de la Hoz, referente político y social de Lanzarote

Lanzarote despide a uno de sus referentes políticos más comprometidos. Juan Antonio de la Hoz González, histórico militante de Coalición Canaria (CC) y figura de relevancia en el ámbito público insular, falleció el martes 9 de septiembre dejando un legado marcado por la entrega al servicio público, la defensa de la identidad canaria y su pasión por la educación y la cultura.

Natural de San Bartolomé, De la Hoz desempeñó diferentes cargos institucionales tanto a nivel municipal como insular. Fue teniente alcalde de San Bartolomé, y desde 2005 presidió el comité local de CC en el municipio, liderando diversas iniciativas de desarrollo comunitario. Posteriormente, fue designado consejero de Patrimonio en el Cabildo de Lanzarote, donde destacó por su labor en la preservación del legado cultural de la isla.

Entre 2011 y 2015, ejerció además como responsable de la Reserva de la Biosfera, cargo desde el que impulsó políticas ambientales que defendían el equilibrio entre el desarrollo y la conservación del territorio insular.

En 2015, asumió la coordinación de la Oficina Insular de Educación de Lanzarote, y posteriormente se reincorporó a su vocación docente en el CEIP Ajey de San Bartolomé, donde trabajó hasta la actualidad, siendo muy querido entre sus compañeros y alumnado.

Una vida guiada por el compromiso social y democrático

Desde la perspectiva política, Juan Antonio de la Hoz fue más que un representante institucional. Fue un defensor firme de los valores democráticos, la participación ciudadana y el papel activo de los cabildos y ayuntamientos como ejes de la descentralización administrativa y el autogobierno canario.

Su labor fue especialmente notoria en áreas como la educación, la cultura y la justicia social, donde dejó una profunda huella. Su voz estuvo presente en múltiples debates sociales en Lanzarote, siempre defendiendo una política cercana a la ciudadanía y una administración pública más humana y accesible.

También fue un firme defensor de los derechos sociales y del medio ambiente, y no dudó en alzar la voz en defensa del bienestar colectivo. Esta coherencia entre pensamiento y acción le valió el respeto de compañeros y adversarios políticos por igual.

Identidad canaria y solidaridad internacional

Uno de los ejes centrales de su pensamiento político fue la defensa de la identidad canaria y el nacionalismo canario, entendidos no solo como una opción ideológica, sino como una forma de vida. Para De la Hoz, el nacionalismo significaba proteger la historia, la cultura y los intereses del Archipiélago, con una visión profundamente conectada con su gente.

Este compromiso traspasó las fronteras de Canarias. Fue miembro activo de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, y destacó por su defensa inquebrantable del derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental. Para él, la solidaridad internacional era una extensión natural de su compromiso con la justicia.

Las muestras de condolencias no se han hecho esperar. Coalición Canaria Lanzarote, a través de su secretario general Pedro San Ginés, expresó su profundo pesar por la pérdida de un "compañero leal y luchador incansable por Lanzarote". “Su legado permanecerá vivo en nuestra organización y en la memoria de todos aquellos que compartimos con él trabajo, proyectos y sueños por esta isla”, señaló San Ginés, quien subrayó el papel de Juan Antonio como referente del nacionalismo canario comprometido y cercano.

Por su parte, el Cabildo de Lanzarote también trasladó su pésame. Su presidente, Oswaldo Betancort, destacó que De la Hoz fue un hombre "comprometido con Lanzarote, con su gente y con los valores del nacionalismo canario", haciendo énfasis en su defensa del patrimonio, la educación y la justicia social.