Muere Luis Martel Déniz, pionero de la anestesiología en Canarias y expolítico

Este miércoles falleció en Gran Canaria a los 91 años Luis Martel Déniz (Telde, 1934), médico que contribuyó de forma decisiva a consolidar la Anestesiología en Canarias y que también desempeñó un papel destacado en la vida pública de las islas.

Martel fue jefe del Servicio de Anestesiología del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria hasta 1993 y, posteriormente, ocupó el mismo cargo en la Clínica San Roque hasta su jubilación en 2004. Desde esos puestos impulsó la modernización de una disciplina que, en sus inicios en la isla, se ejercía con escasez de personal y medios. Él mismo describía aquellos años como “el Neolítico anestésico”, una etapa en la que ventilación, control de constantes y seguimiento del paciente dependían de la pericia manual del especialista.

En su libro Mi vida y la anestesia (Colegio de Médicos de Las Palmas), Martel relató esas décadas de precariedad y el giro que supuso la llegada del material desechable, la monitorización cardíaca y los respiradores volumétricos. Participó en hitos como la primera cirugía con anestesia en el Hospital del Pino, en 1964, donde ejerció como anestesista ayudante con apenas treinta años.

Además de su carrera clínica, Martel asumió responsabilidades en la gestión hospitalaria y la política. Fue director del Hospital del Pino y del Hospital Virgen del Puerto en Plasencia, y trasladó su experiencia al ámbito institucional como concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, consejero del Cabildo y diputado del Parlamento Constituyente del Gobierno de Canarias.

Como médico y como gestor, ayudó a que la Anestesiología pasara de una práctica rudimentaria a una especialidad tecnológica y segura, al tiempo que contribuyó a organizar un sistema sanitario en transformación.