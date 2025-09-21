Muere Antonio Becerra, reconocido cirujano en Lanzarote

El doctor Antonio Becerra, cirujano de 67 años, ha fallecido este domingo, 21 de septiembre, en Gran Canaria tras una larga enfermedad. Su pérdida supone un duro golpe para el ámbito sanitario de Canarias, especialmente para Lanzarote, donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional.

Becerra se jubiló este mismo año, tras más de cuatro décadas dedicadas a la medicina. De sus 42 años de ejercicio, 30 los consagró a la cirugía, y durante 24 de ellos trabajó en el Servicio de Cirugía de Lanzarote, donde fue una figura reconocida tanto por sus compañeros como por sus pacientes.

Además de su labor en el ámbito asistencial, Antonio Becerra tuvo un papel destacado como representante del sindicato médico en Lanzarote, defendiendo los intereses de sus colegas y luchando por la mejora de la sanidad pública.

