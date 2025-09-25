Muere el reconocido folclorista canario Antonio Corujo Tejera, Hijo Predilecto de Lanzarote

El reconocido folclorista lanzaroteño Antonio Corujo Tejera falleció en la jornada de ayer, miércoles 24 de septiembre, a la edad de 92 años, ha informado este jueves su hijo Toñín Corujo, uno de los timplistas más destacados de Canarias.

Antonio era miembro de una de las sagas de folcloristas más relevantes del Archipiélago, la de Los Corujo, y divulgador incansable de las Coplas de Víctor Fernández Gopar 'el Salinero'.

"Ayer, hacia las 10:30, mi padre ha fallecido. Un rato antes, con nuestra familia le estuvimos cantando y tocando con su timple. ¡Que descanse en paz la persona mas feliz que he conocido!, escribió su hijo Toñín para informar del fallecimiento de su progenitor.

Antonio Corujo Tejera nació en San Bartolomé el 23 de agosto de 1933. Entró en contacto con la tradición oral y musical de Lanzarote en la barbería y cantina de su padre, Domingo. Es heredero además del talento musical de su abuelo Juan Corujo Martín, el Jariano, y del profundo saber popular de su abuela Margarita Brito. Aprendió a cantar y a bailar en el Jable en largas veladas frente a la casa familiar.

La historia del folclore insular no se entiende sin la saga de los Corujo, base de la histórica Agrupación Folclórica Ajei y de los ranchos de Pascua de San Bartolomé, tradición que Antonio ha contribuido a perpetuar junto a múltiples expresiones de la cultura conejera. Destacó desde niño por su inconfundible huella personal a la hora de interpretar.

Acto Institucional de Entrega de Honores y Distinciones del Cabildo de Lanzarote 2024 / La Provincia

Entre Venezuela y Lanzarote

En 1958 contrajo matrimonio con María del Carmen García Martín, Maquita, con la que tuvo tres hijos y dos hijas, que heredaron la pasión por las manifestaciones musicales de Lanzarote. Entre 1964 y 1967 vivió en Venezuela y contribuyó a consolidar el puente cultural de ida y vuelta entre ambas orillas.

En los años ochenta del siglo pasado, Antonio Corujo afrontó una de sus grandes aportaciones al conocimiento de la cultura popular lanzaroteña con la difusión entre la comunidad educativa de las coplas de Víctor Fernández, 'el Salinero', que escuchó por primera vez en su infancia. Su sello está presente en varios discos y ha actuado en los mayores escenarios de Canarias, además de en la Península y el extranjero.

La capilla ardiente estará instalada en el tanatorio de San Bartolomé a partir de las 11.30 horas de este jueves y el sepelio será mañana viernes en el cementerio de Arrecife.

Habrá ampliación.