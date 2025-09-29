Muere Sebastián Amador Gil, exmúsico de la Banda Municipal de Telde

El municipio de Telde lamenta el fallecimiento de Sebastián Amador Gil, exmúsico de la Banda Municipal y figura muy valorada dentro del entorno cultural y musical local. El Partido Popular de Telde, mediante un comunicado ha expresado públicamente su condolencia y rendir homenaje a quien fue uno de los grandes impulsores de la música en la ciudad.

Durante su amplia trayectoria, Sebastián Amador destacó por su dedicación y pasión por la música, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de la Banda Municipal de Telde, considerada patrimonio cultural vivo y pieza esencial en la vida social del municipio.

Su compromiso constante no solo enriqueció la escena musical, sino que también dejó un profundo legado humano entre quienes compartieron escenario y experiencias con él, destaca el PP.

"Su entrega y calidad humana permanecerán imborrables"

La presidenta local del Partido Popular, Mónica Muñoz, ha subrayado en su mensaje que “su entrega y su calidad humana permanecerán imborrables en la memoria de Telde”. En nombre de la organización, ha transmitido el apoyo y afecto a los familiares, amigos y compañeros del músico en estos momentos difíciles.

La figura de Sebastián Amador seguirá presente en la historia culturales de Telde, gracias al testimonio de su música y de su ejemplo personal.

Que descanse en paz.