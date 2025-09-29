Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere Sebastián Amador Gil, exmúsico de la Banda Municipal de Telde

Su compromiso constante no solo enriqueció la escena musical, sino que también dejó un profundo legado humano entre quienes compartieron escenario y experiencias con él, destaca el PP

Sebastián Amador Gil, exmúsico de Telde.

Sebastián Amador Gil, exmúsico de Telde. / Telde Actualidad

Telde

El municipio de Telde lamenta el fallecimiento de Sebastián Amador Gil, exmúsico de la Banda Municipal y figura muy valorada dentro del entorno cultural y musical local. El Partido Popular de Telde, mediante un comunicado ha expresado públicamente su condolencia y rendir homenaje a quien fue uno de los grandes impulsores de la música en la ciudad.

Durante su amplia trayectoria, Sebastián Amador destacó por su dedicación y pasión por la música, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de la Banda Municipal de Telde, considerada patrimonio cultural vivo y pieza esencial en la vida social del municipio.

Su compromiso constante no solo enriqueció la escena musical, sino que también dejó un profundo legado humano entre quienes compartieron escenario y experiencias con él, destaca el PP.

"Su entrega y calidad humana permanecerán imborrables"

La presidenta local del Partido Popular, Mónica Muñoz, ha subrayado en su mensaje que “su entrega y su calidad humana permanecerán imborrables en la memoria de Telde”. En nombre de la organización, ha transmitido el apoyo y afecto a los familiares, amigos y compañeros del músico en estos momentos difíciles.

La figura de Sebastián Amador seguirá presente en la historia culturales de Telde, gracias al testimonio de su música y de su ejemplo personal.

Que descanse en paz.

