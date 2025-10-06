La muerte de Javier Hidalgo, responsable de empresas de Caixabank, conmociona a la sociedad isleña

El fallecimiento del director del Centro de Empresas de Caixabank para Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, Javier Hidalgo Vila, este domingo ha conmocionado a la sociedad lanzaroteña y varias instituciones públicas y entidades culturales y sociales han mostrado públicamente su pesar.

Una de ellas, la Asociación de la Mujer Mararía, destacó tras la noticia de su muerte que Hidalgo colaboró con generosidad con la entidad a través del voluntariado corporativo y en la tramitación de las ayudas económicas a distintos proyectos, tanto de violencia de género como del banco de alimentos.

Además, resaltó su compromiso personal con el desafío de la igualdad. Su pérdida, apunta el colectivo, es «incomprensible y muy amarga».

Sabela Negrín Sanginés es la viuda de Javier Hidalgo y María, su hija en común. La misa funeral se celebra este lunes, 6 de octubre, a las 13.00 horas, en la iglesia de San Ginés, en Arrecife. A continuación, se celebrará su incineración en el crematorio de Enalta.

"Un hombre bueno, alegre y cercano"

El consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ángel Vázquez, lamenta profundamente el fallecimiento de Javier Hidalgo. En su nombre y en el de los trabajadores de la Entidad, ha transmitido sus más sinceras condolencias a familiares y amigos, “muy especialmente, a su esposa y a su hija”.

“Por encima, incluso, de su incuestionable trayectoria profesional, nos queda el recuerdo de un hombre bueno, de una persona alegre y cercana que hacía la vida más amable a los demás con su sonrisa permanente”, concluye Vázquez.

Condolencias del alcalde de Arrecife

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, se muestra "consternado por el fallecimiento de Javier Hidalgo, vecino de Arrecife y profesional muy apreciado". Recuerda que "su trayectoria profesional en Lanzarote estuvo vinculada al Grupo Faycan y como director del Centro de Empresas de Caixabank". Añade que "recientemente fue diagnosticado de la ELA".

De León, en su nombre y en el de toda la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Arrecife ha transmitido sus condolencias "a toda su familia, sus compañeros de trabajo y a sus muchos amigos por tan sentida pérdida".