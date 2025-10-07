Adiós a Valeriano González, voz histórica de Las Grutas de Artiles

Falleció Valeriano González. La inconfundible voz que amenizó grandes noches de música y baile en Las Grutas de Artiles en los años 70 y 80, se apagó este martes.

González, nacido en Las Meleguinas (Santa Brígida) en 1945, fue vocalista y guitarra del mítico grupo Río Bravo, que adquirió gran fama en Las Grutas de Artiles y que comenzó a recorrer las verbenas populares de la isla.

Tras la separación del grupo a finales de los años 80, Valeriano no se alejó de la música, sino que siguió ligado a otras iniciativas, entre ellas, la fundación de la agrupación folclórica La Lira. En 2011 Valeriano dejó plasmado en un CD sus grandes éxitos, un trabajo musical que presentó, según recordó el cronista Pedro Socorro en un artículo dedicado al cantante, en las propias Grutas de Artiles.

Valeriano está siendo velado en la Sala 203 del Tanatorio de San Miguel, donde será incinerado este miércoles a las 16:30 horas.