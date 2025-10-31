Muere Félix Marrero, exconcejal de Arucas e Hijo Adoptivo de Guía

Félix Marrero Henríquez, exconcejal del Ayuntamiento de Arucas y exinterventor municipal en los ayuntamientos de Guía –donde trabajó junto a más de cuatro alcaldes– y de Valsequillo, además de ser reconocido como Hijo Adoptivo de Guía, falleció ayer dejando tras de sí una dilatada trayectoria marcada por la entrega y el compromiso con el servicio público.

Durante 32 años desempeñó su labor en el municipio norteño y otros veinte en Valsequillo, donde se ganó el respeto y el afecto de compañeros y vecinos gracias a su profesionalidad, su cercanía y su incansable dedicación. Marrero, que se había jubilado hace apenas un año, fue una figura destacada dentro de la administración local grancanaria, recordado por su rigor, su impecable honestidad y su vocación de servicio.

El Ayuntamiento de Guía expresó su profunda consternación por el fallecimiento. El exalcalde, Pedro Rodríguez, trasladó su pésame en nombre de la Corporación y de todo el municipio. «Perdemos a una persona excepcional, un servidor público ejemplar que dedicó buena parte de su vida al servicio de este Ayuntamiento, donde siempre tuvo el respeto, la consideración y el cariño de todos sus compañeros, así como el agradecimiento sincero de quienes tuvimos la suerte de conocerle y trabajar con él», señaló.

Rodríguez destacó además su trayectoria profesional, «que desarrolló siempre de manera íntegra, rigurosa y comprometida, pero, sobre todo, dejando en todos los que le conocimos un gran afecto por ser una persona cercana, amable y profundamente humana».

A las muestras de condolencia se sumó también el Ayuntamiento de Valsequillo, desde donde se recordó a Marrero como «un hombre de gran profesionalidad, compromiso y calidad humana, que desempeñó su labor con dedicación y respeto, contribuyendo al buen funcionamiento del Consistorio durante dos décadas».

El alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, expresó su pesar y aseguró que «más allá de su intachable profesionalidad y de su servicio al frente de las cuentas municipales durante más de veinte años, Félix será recordado por su cercanía y su gran calidad humana. Dedicó gran parte de su vida a Valsequillo, y su fallecimiento nos entristece profundamente».

También el Ayuntamiento de Arucas quiso sumarse al reconocimiento, destacando su paso por la corporación municipal y su vocación por mejorar la gestión pública desde la cercanía y el trabajo constante.