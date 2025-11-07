Doña Dolores, centenaria del fútbol base y femenino

La vida de Dolores García Herrera (conocida por Doña Dolores), fallecida el pasado 29 de octubre a los 100 años de edad, no se puede glosar sin su apasionada vinculación al fútbol. Desde 1976 hasta 1994 presidió el Club de Fútbol Unión Viera, radicado en el barrio capitalino grancanario de Schamann, y a partir de entonces ejerció como presidenta de honor. Fue la primera mujer al frente de un club federado en España, algo que le aclararon con orgullo al popular periodista José María García, quien hace años había aludido a un caso anterior en Madrid; pero de una entidad no registrada federativamente.

Su marido, Francisco Ramos Sánchez, había sido el fundador del club rojinegro en 1962 y uno de sus hijos, Francisco (Pacuco), es el presidente desde 1994, toda una muestra de continuidad familiar que ha sido clave en la consolidación y expansión de la entidad.

Tal era la pasión futbolera y el ingenio de Doña Dolores que estuvo en el origen de la proclama “Arriba d’ellos”, al crear junto a sus hermanas una asociación con ese nombre, que con el paso del tiempo ha derivado en acaso la consigna más popular de la afición de la UD Las Palmas. Tanto le gustaba este deporte, en aquellos tiempos coto masculino, que era capaz de ver hasta una decena de partidos cada fin de semana, aunque significara trasladarse de Agaete a Vecindario en un mismo día.

En 1995 propició, junto a su hijo Pacuco, que el Unión Viera se enrolara en el fútbol femenino recién asumido entonces por la Federación provincial. Esa apuesta había empezado a gestarse anecdóticamente en 1978, cuando se le ocurrió organizar un partido de solteras contra casadas en el campo de Piletas con motivo de las fiestas de Las Torres.

Doña Dolores deja como legado un club referente en el fútbol base y regional que actualmente suma 26 equipos federados con 567 jugadores inscritos, además de 200 niños de cuatro a diez años en las denominadas escuelitas. La historia y los datos hacen que su huella sea imborrable en el fútbol canario como emprendedora vocacional y como pionera en la vertiente femenina.