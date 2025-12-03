Muere a los 100 años Blanca Navarro González

Casi a punto de llegar al centenario, se nos acaba de marchar Blanca Navarro González, una dama muy singular, dulce, afable y de carácter decidido, llena de gratitud y de virtudes. Partió en paz, rodeada del amor que siempre supo dar, porque Blanca era la fuerza tranquila de la familia, el espíritu alegre y una incansable consejera. Por eso deja un vacío imposible de llenar en cada uno de los que tuvimos el honor de conocerla, pero también nos ha regalado una larga estela de muchos recuerdos entrañables. En definitiva, Blanca fue un testimonio vivo de fe y de servicio, siendo el pilar de sus amigos y de su ejemplar familia.

Nacida en el seno de una arraigada estirpe cristiana, fue hija del coronel de intendencia y jefe del Mando Económico de Canarias, Félix Navarro Nieto y de Dolores González Vernetta. Tanto su padre como su tío, el recordado Gustavo Navarro Nieto, fueron los cofundadores del periódico LA PROVINCIA, así como los creadores del Real Club Náutico de Gran Canaria, de cuya sociedad don Gustavo fue el primer y eficaz presidente.

Blanca, desde muy joven, cultivó una relación profunda con Nuestra Señora de la Soledad de la Portería, siendo durante muchos años la Hermana Mayor de la Pontificia y Real Archicofradía dedicada al culto de la imagen venerada en la parroquia de San Francisco, a la que sirvió fielmente a lo largo de su longeva vida. Gracias a su impulso y a su constancia se actualizó la gestión de la congregación, reconocida por la Santa Sede, y se dió entrada en la hermandad, como cofrade honoraria, a la Reina Doña Sofía, que aceptó muy complacida el honroso nombramiento. Asimismo su intervención fue decisiva para que el Ejército del Aire se vinculara a las tradiciones de Semana Santa en torno a las salidas procesionales de la milagrosa y venerada imagen

Casada con el letrado Juan Esteva Arocena, formaron un hogar donde la fe, el respeto y el cariño fueron las normas que habían de seguir los siete hijos procreados durante el matrimonio. En su larga estela, Blanca fue madre, abuela y bisabuela amorosa, dejando a su numerosa descendencia el legado más preciado que sembró: su ejemplo de vida. Juan Esteva, dotado de una personalidad atrayente y carismática, desempeñó el cargo de cónsul honorario de Colombia desde 1965 y fue secretario del Cuerpo Consular acreditado en la provincia de Las Palmas.

A Blanca le satisfacía mantener el recuerdo de la concesión a su marido, a título póstumo, de la condecoración más prestigiosa otorgada por el Gobierno de la República de Colombia, destinada a honrar a los ciudadanos que se hayan distinguido por los servicios prestados al país, la Orden Nacional al Mérito. La preciada distinción fue entregada a su viuda en el curso de una ceremonia especial y solemne que tuvo lugar en la sede madrileña de la embajada en el Reino de España de la República de Colombia.

En definitiva, Blanca deja atrás la tierra donde nació para recibir la corona que su admirada Virgen de la Soledad le tenía preparada. Y nos consuela saber que ahora está en su presencia, completamente sana y gozosa, reunida, además, con todos los seres queridos que la precedieron.

Hoy jueves se celebrará un funeral por su alma a las 19 horas en la iglesia de San Francisco de Asís de la Alameda de Colón, santuario en el que pasó largas horas ocupada en cuidar la imagen de la Virgen de la Soledad, atender el esplendor de su culto y la gestión de su archicofradía. Descanse en paz.