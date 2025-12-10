La Aldea despide al conocido vecino Tito 'el Negro' con rancheras mexicanas en un emotivo homenaje

La Aldea de San Nicolás vivió ayer martes, 9 de diciembre, una despedida tan emotiva como singular. A las puertas del cementerio de Artejévez, familiares, amistades y vecinos se reunieron para decir adiós a Silverio García Matías, conocido como Tito 'el Negro' y apreciado en el municipio, fallecido el día anterior a los 71 años. Su despedida estuvo acompañada por lo que lo acompañó siempre: la música.

A iniciativa de la funeraria encargada del sepelio y en reconocimiento al carácter alegre del fallecido, el Mariachi Aldea, grupo del municipio, interpretó dos de las canciones más significativas del repertorio mexicano: Nadie es eterno en el mundo y Caballo prieto.

El homenaje

El homenaje se celebró a las 20.00 horas, ante el féretro, en un ambiente cargado de emoción. Marcelino Vega, integrante del mariachi, recordó a Tito como “una persona muy querida en el pueblo, siempre con una sonrisa y amante de la fiesta”. Según afirma, el grupo no dudó un instante cuando recibieron la petición de acudir a despedirlo: “Todos dijimos que sí”.

Marcelino, quien toca el guitarrón en el grupo, describió la experiencia como “increíble y muy emotiva”, asegurando que la actuación les dejó una profunda huella: “Te vas a casa y sigues pensando en Tito”. Junto a él participaron Roberto Carlos (voz y vihuela mexicana), Oliver (acordeón) y los trompetistas Adonay y Diego.

Emotiva despedida del Mariachi Aldea a Tito 'el Negro' / @mariachi_aldea

El vínculo entre Tito y el Mariachi Aldea venía de lejos. En más de una ocasión, el fallecido llegó a cantar junto a Roberto Carlos en celebraciones y encuentros vecinales, un recuerdo que ayer volvió a cobrar vida entre los presentes.

Último adiós

Tras el homenaje musical en Artejévez, los restos mortales de Tito fueron trasladados al crematorio La Auxiliadora, en Gáldar, donde fueron incinerados.

La Aldea de San Nicolás, un municipio caracterizado por su fuerte tejido comunitario, vive estos días la pérdida de un vecino que dejó huella por su cercanía y alegría. Su despedida, marcada por la música que él tanto disfrutó, se convirtió en un reconocimiento colectivo a su forma de ser.

Descanse en paz.