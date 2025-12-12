"In memoriam" de Enrique Delgado Del Real

Enrique Delgado tenía el aplomo de un caballero inglés, pero con un encantador charm francés. Ejercía a la perfección su aire disciplinado, propio de su elevado rango militar (llegó a ser coronel), con un inconfundible toque aristocrático —no en vano fue hombre de confianza de la casa de Don Juan de Borbón en sus tiempos conspiradores de Estoril—, lo que le confería magnetismo y relevancia. Su presencia siempre era notable, diera igual el contexto o la situación, generando en sus interlocutores una honda sensación de admiración y respeto. Pocas personas he visto en mi vida que supieran combinar tan bien esa suerte de superior impronta personal, espontánea y tan suya, con una profunda calidez y cercanía. Era un maestro ceremonial, con alma quijotesca, de profundos principios y convicciones siempre acertados.

Hombre de la Transición, tenía la clase "política" —sin ser político— de los librepensadores y europeístas demócratas que hicieron, con su sordo y silencioso tesón, que la incipiente nueva España de aquellos tiempos se convirtiera, en tiempo récord, en un país próspero y moderno. Enrique siempre estaba dispuesto a avanzar, con la visión de futuro y la capacidad de aprender y crecer de los grandes personajes de su generación —a caballo entre los boomers y la generación "silenciosa"—, lo que, unido a su enorme talla empresarial, a su destacada formación universitaria y a su inagotable emprendeduría, le brindó muy pronto importantes éxitos profesionales, sobre todo en el ámbito portuario, en el sector del transporte marítimo internacional, en el campo de la fabricación de materias primas y en el área de la construcción. Con su saber hacer y su innata inteligencia, contribuyó sobremanera al enriquecimiento de la economía canaria durante los años 90 y 00, generando innumerables puestos de trabajo en nuestro archipiélago, los cuales cuidó siempre con paternal esmero.

Me enorgullece decir que yo fui su abogado —y amigo— durante 34 años ininterrumpidos, su "hombre de confianza", tarea que me sirvió de privilegiada plataforma para aprender de él, de su avispada chispa intuitiva y de su elocuencia y viva expresividad. Era único a la hora de comprender, encarar y desenredar cualquier entresijo en el mundo del negocio, por complejo y dificultoso que fuera el proyecto o el reto al que se enfrentara. Lo que no lograba con su formación e inteligencia, lo suplía con su perspicacia natural y su sagacidad. Familiar y discreto, no fue muy amigo de fastos ni fanfarrias sociales, sino de trabajar incansablemente y rodearse del abrigo y el calor de los suyos. Hombre viajado, rico conversador, infatigable, tenaz, ingenioso, diligente y suspicaz, proyectaba con una mezcla de elegante simpatía y seriedad una impecable imagen de sí mismo, lo que hacía de él un conseguidor nato.

La empresa y la economía canaria han sufrido, con tu partida, una pérdida insustituible, un vacío y una huella imposibles de borrar. Sirvan estas palabras de merecido homenaje y honra a tu figura, tu trayectoria y tu bonhomía.

"Querido amigo" —como gustabas decirme—, echaré enormemente de menos tus seductoras y apasionadas charlas, tus estimulantes deliberaciones y tus impagables enseñanzas. Dejas en mí una profunda admiración, respeto y afecto, y un sinfín de imborrables anécdotas que atesoraré con mimo mientras viva. Tu recuerdo pervivirá en nosotros para siempre.