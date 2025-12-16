Muere a los 91 años el artista grancanario Luis Montull

El artista grancanario Luis Montull ha fallecido este martes a los 91 años, según ha anunciado su familia a través de la red social Facebook.

Montull es el autor, entre otras obras, del Monumento a las actividades primitivas del Pueblo Canario, el conjunto de cuatro esculturas que presiden la plaza de España en Las Palmas de Gran Canaria y que representan la artesanía, la agricultura, la pesca y la maternidad.

Se trata de un trabajo erigido entre 1975 y 1977 por encargo del Ayuntamiento de la ciudad, para conmemorar el quinto centenario de su fundación.

Según recuerda su perfil biográfico en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), la primera obra destacable de Montull la realiza a los trece años y, de 1948 a 1954, asiste a clases de escultura y dibujo en la Escuela Luján Pérez.

Allí conoce al artista Abraham Cárdenes (1907-1971), con quien mantuvo una estrecha relación.

En 1954 viaja a Barcelona para continuar su aprendizaje y asiste como alumno libre a la Escuela de Bellas Artes de San Jorge.

Cinco años después se traslada a París, donde permanecerá siete años y trabaja con el escultor Cazabaun, director de la Asociación de Artistas de Francia.

En 1960 expone por vez primera en el Salón Puteaux. Después, es invitado a participar en exposiciones colectivas junto a otros artistas españoles también en París.

De regreso en España, se instala hasta 1970 en Barcelona y luego regresa a su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria.

A partir de entonces se suceden numerosas exposiciones individuales y colectivas, así como numerosos encargos de esculturas urbanas en todo el archipiélago, recuerda el CAAM.