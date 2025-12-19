Gran Canaria despide a Eugenio Padorno, su «Palinuro Atlántico»

A lo largo del día de ayer, en la rara mañana invernal como reza su poema homónimo, la isla de Gran Canaria daba su último adiós al escritor, catedrático y humanista Eugenio Padorno, fallecido el pasado miércoles a los 83 años, que tantos versos y palabras cinceló en homenaje a esta tierra y a sus olas y mareas, luces y sombras, niebla, umbral y fantasmas.

La noticia de su muerte tras una larga enfermedad golpeó como un hacha en el mar helado en los sectores de la cultura, la universidad y las letras isleñas, donde imprimió una alargada huella que amigos, compañeros, alumnos y cómplices recordaban con emoción y magua. Y una inevitable sensación de orfandad.

Numerosas personalidades de estos ámbitos acudieron estos días al Tanatorio San Miguel, en Las Torres, para acompañar a su familia y despedirse del «Palinuro Atlántico», esa referencia que encabeza sus poemarios y que ahora sirve como metáfora del timonel intelectual que condujo Padorno, insigne poeta de corriente propia, que abrió caminos nuevos en la poesía de raíz isleña, así como teórico y maestro de la literatura, siempre atento a sus derroteros por los mares del lenguaje.

Entre las personas afines que acudieron a San Miguel figuran el escritor y profesor Guillermo Perdomo, amigo y profundo conocedor de la obra padorniana, al igual que Oswaldo Guerra, que es además sobrino de Berta, el gran amor del poeta. Perdomo fue el coordinador de la publicación Eugenio Padorno: poesía, tradición e identidad (Mercurio, 2018), que reúne un interesante ciclo de conferencias en torno a Padorno celebrado en la Casa-Museo Tomás Morales.

Un último adiós

También la decana de la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Loli Fernández Martínez, donde Padorno impartió Teoría de la Literatura hasta su jubilación en 2009; el también Doctor en Filología Antonio Becerra; el escritor Lázaro Santana, compañero de la brillante generación de Poesía Canaria Última (1966); el escritor José Manuel Marrero o el verseador Yeray Rodríguez acudieron a la cita última que nadie asume del todo, porque además Padorno, amén de una mente brillante y culta, fue una persona entrañable, tímida, y sobre todo, muy querida y admirada.

La poeta, catedrática e investigadora Alicia Llarena escribía ayer: «Eugenio Padorno, es hora de despedirte y de redimensionar la valía de Acaso sólo una frase incompleta (1965-2015), el volumen donde reuniste tu obra completa. Una maravilla. Vayan a por el libro, cojan el lápiz, el taco de post it, y déjense llevar por uno de los poetas más lúcidos y exquisitos de nuestra lengua, déjense arropar por la excelencia. Solo hay agradecimiento y cariño en tu despedida, Eugenio, nos queda este joyero lleno de joyas preciosas en cada página». Que así sea.