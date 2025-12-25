Fallece en Gran Canaria Roberto Moreno Díaz, pionero de la informática y la cibernética en Canarias

Roberto Moreno Díaz, investigador en cibernética, física e inteligencia artificial, y una de las figuras clave en el desarrollo científico y universitario de Canarias, ha fallecido en Gran Canaria a los 86 años, según han confirmado fuentes académicas.

Natural de Gáldar, donde nació el 11 de septiembre de 1939, Moreno Díaz deja un legado decisivo en la introducción de los estudios de Informática en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y en la consolidación de la investigación en redes neuronales, percepción artificial y neurocibernética en el archipiélago. En sus últimos años desarrolló una de sus pasiones como era la pintura, convirtiéndose en un científico multidisciplinar.

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, ha expresado a este medio su consternación por el fallecimiento de Roberto Moreno Díaz, "una figura absolutamente esencial para la ULPGC", recordando que fue el fundador de la actual Escuela de Informática, entonces facultad, y uno de los grandes artífices del desarrollo universitario en Canarias.

El rector destacó además la dimensión científica y humana del investigador, al que definió como “uno de los padres de la inteligencia artificial tal y como la entendemos hoy”. “Es una gran pérdida para la universidad, de esas personas que imprimen carácter a una institución”, afirmó, convencido de que la comunidad universitaria “lo echará muchísimo de menos”.

Una trayectoria científica marcada por la excelencia internacional

Licenciado en Física en 1962 y doctor en 1965 por la Universidad Complutense de Madrid, Roberto Moreno Díaz centró sus primeras investigaciones en modelos electrónicos de neuronas y redes neuronales lógicas, adelantándose a disciplinas que hoy son pilares de la inteligencia artificial moderna.

Entre 1965 y 1968 desarrolló parte de su carrera en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde fue investigador del Charles Stark Draper Laboratory y trabajó bajo la supervisión de Warren S. McCulloch, uno de los padres fundadores de la cibernética, en estudios sobre procesos visuales naturales y artificiales.

Cátedra universitaria y apuesta por Canarias

A su regreso a España en 1968, obtuvo la cátedra de Electrónica en la Universidad de Zaragoza, institución en la que ejerció como decano y vicerrector. En 1979, decidió trasladarse a Las Palmas de Gran Canaria, donde desempeñó un papel clave en la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En la ULPGC fundó grupos de investigación en cibernética, redes neuronales, percepción natural y artificial, neurocibernética y visión robótica, convirtiendo a la universidad en un referente científico en estas áreas. Hasta su jubilación en septiembre de 2009, impartió la asignatura de Biocibernética Computacional.

Reconocimientos y compromiso académico

Autor o coautor de más de 120 trabajos científicos, Roberto Moreno Díaz mantuvo una intensa actividad investigadora y de cooperación internacional con universidades y centros de Francia, Austria, Dinamarca, Portugal y Estados Unidos.

Fue Académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde 1981, fundador y vicepresidente de la Academia Canaria de Ciencias en 1987 y, desde 1999, contaba con todos los tramos de reconocimiento investigador concedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Entre sus distinciones destacan el Premio Canarias de Investigación (1985), el nombramiento como Hijo Predilecto de Gáldar (1988) y el Can de Plata al Mérito Científico del Cabildo de Gran Canaria. En 2015 fue distinguido como Honorary Professor por la Universidad de Budapest y, en 2018, ingresó como miembro académico de la Academia Internacional de Sistemas y Ciencias Cibernéticas.

Un legado que trasciende generaciones

Su influencia trascendió el ámbito universitario. En 1989, Gáldar puso en marcha la Escuela Roberto Moreno Díaz, adscrita a la ULPGC, y en 2018 su trayectoria inspiró una obra teatral en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, dentro del proyecto Canarios en la Ciencia.

Con su fallecimiento, Canarias pierde a uno de sus grandes referentes científicos, un investigador visionario que apostó por el conocimiento, la universidad pública y la proyección internacional del talento canario.