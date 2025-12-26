Muere Juana Casanova Rodríguez, Premio Haría 2012 y referente de solidaridad que encandiló al papa Francisco

El Ayuntamiento de Haría ha expresado este viernes su más sincero pésame por el fallecimiento de Juana Casanova Rodríguez, fallecida ayer jueves, 25 de diciembre, y una de las figuras más queridas y respetadas del municipio norteño.

Con un destacado compromiso social y cultural, Casanova fue galardonada con el Premio Haría en 2012, en reconocimiento a su incansable dedicación a la educación, la cultura y la solidaridad en el municipio.

Un ejemplo de vida dedicada a la comunidad

Juana Casanova nació el 27 de marzo de 1927 en Haría, siendo la sexta hija de Zenón Casanova Rodríguez y Francisca Rodríguez Lasso. Desde su juventud, se volcó en diversas iniciativas para mejorar la vida de sus vecinos, especialmente aquellos más vulnerables.

Su trayectoria comenzó a los 14 años, tras finalizar sus estudios, cuando comenzó a colaborar en la panadería familiar. No obstante, su verdadera vocación estuvo en la solidaridad y la educación, donde destacó como una referente en la vida social y cultural de Haría.

Compromiso con los más necesitados

En tiempos difíciles, sin apenas apoyo institucional, Juana Casanova fue una de las personas clave en gestionar proyectos benéficos, como el ropero de Cáritas. También se dedicó a la atención de familias necesitadas, visitó a enfermos y apoyó a aquellos que atravesaban momentos complicados. Su entrega personal, junto a su participación en el grupo Acción Católica, liderado por el sacerdote Juan Arocha, hizo que su labor fuera fundamental para muchos vecinos del municipio.

Además de su labor asistencial, Juana se dedicó al acompañamiento educativo y religioso de niños y jóvenes, desempeñando roles de catequista y monitora. A través de actividades recreativas y educativas, transmitió valores fundamentales para la comunidad, siendo un pilar importante en la formación de generaciones.

Un amor por la cultura que dejó huella

La música y la cultura fueron otras de sus grandes pasiones. Juana Casanova fue una integrante activa del coro parroquial, donde compartió su amor por la música con los vecinos. También participó en numerosas obras teatrales y zarzuelas locales, destacando su interpretación en la obra "Las campanas de mi pueblo".

Además de sus contribuciones artísticas, Juana se formó en corte y confección y en la formación de auxiliares de clínica, habilidades que compartió con muchas mujeres de Haría, brindándoles herramientas para su desarrollo personal y profesional. Estos conocimientos le permitieron mantener su independencia tras la muerte de sus padres, y seguir contribuyendo al bienestar de su comunidad.

Continuidad de su legado

Hasta sus últimos años de vida, Juana Casanova siguió activa en la vida de su municipio, participando en grupos de profundización cristiana y apoyando la educación religiosa de niños y familias. Su legado sigue presente en el corazón de Haría, donde su nombre será recordado por su generosidad, dedicación y amor por su comunidad.

El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, en nombre de la corporación municipal, ha transmitido su más sentido pésame por la pérdida de esta figura que dejó una huella imborrable en la historia del municipio. La comunidad de Haría lamenta profundamente su partida, pero también celebra la vida de una mujer que dedicó su existencia al servicio de los demás.

Carta del papa Francisco

En 2023, Juana Casanova (ciega desde hacía tiempo) recibió una carta muy especial del papa Francisco, misiva fechada en el Vaticano el 18 de noviembre de ese año y que el entonces sumo pontífice escribió de su puño y letra a la vecina de Haría (de 96 años en aquel entonces).

El párroco del municipio, Norberto Antonio Medina Díaz, le hizo llegar la carta del papa Francisco con motivo del homenaje que le brindaron a la catequista Juana en la iglesia el 25 de noviembre de 2023 en agradecimiento a su trabajo.

El papa se dirige a la homenajeada como “Juanita”: “Tú sabes que hay gente que le gusta dar noticias buenas. Y alguna de estas personas me habló de ti, de tu labor en la parroquia, tu trabajo como catequista”, comienza en su escrito. Francisco añadía que “Se que estás ciega, pero ni se te ocurra jubilarte” y la animaba a “Conservá toda esa 'juventud acumulada' que tienes y seguí ofreciéndola en el servicio parroquial”.

"Una muchachita de Lanzarote"

La persona a la que se refería Francisco es el cura Norberto, quien en el correo que le hizo llegar al papa a través del sacerdote Javier Sánchez, quien veraneaba en Lanzarote y conocía muy bien a Juana, le relató la historia de la conocida catequista hariana.

Para Juana las palabras del papa han sido "un reconocimiento muy grande. Nunca pensé que se acordara de esta muchachita que está en Lanzarote, aquí escondidita. La catequesis es lo mío. Mi maestra me cogió de pequeña, no era ni una mujer. Tenía que llevar un grupo y yo he seguido. Todavía estoy dando con una compañera en el despertar a los padres. Lo hago con una ilusión grande, pero es el Señor el que me da esta fuerza", recordó.