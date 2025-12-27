La Escuela Luján Pérez lamenta la muerte del Cronista Oficial de Artenara

La cultura canaria despide a José Antonio Luján (Pepe Luján), cronista oficial de Artenara y figura muy vinculada a la Escuela Luján Pérez, institución clave en la historia artística del Archipiélago. La noticia de su fallecimiento ha generado una profunda conmoción en el ámbito cultural e intelectual de las Islas, donde fue reconocido por su labor constante en la defensa del patrimonio, la memoria y la creación contemporánea.

Pepe Luján desarrolló una intensa actividad como intelectual, investigador y divulgador, con especial atención a la historia local y a la identidad cultural de Canarias. Como cronista oficial de Artenara, desempeñó un papel fundamental en la conservación y difusión de la memoria histórica del municipio, uno de los más emblemáticos del interior de Gran Canaria.

Su vinculación con la Escuela Luján Pérez fue especialmente significativa, destaca la entidad cultural. Desde este espacio impulsó y coordinó diversos proyectos culturales que conectaron la creación artística con el territorio y su historia.

Proyectos culturales y publicaciones destacadas

Entre las iniciativas promovidas por Pepe Luján destaca la primera escultura pública vinculada a la Escuela Luján Pérez, El Faro de los Alisios, ubicada en Artenara. La obra está basada en un trabajo del escultor Emilio Padrón y simboliza la conexión entre arte, paisaje y memoria colectiva.

En el ámbito editorial, coordinó junto a Jorge Liria y Orlando Hernández la publicación Itinerancias, editada con motivo del Centenario de la Escuela Luján Pérez, un volumen clave para entender la trayectoria de esta institución. También participó en proyectos como “Las Crestas del Infierno”, una obra surgida tras el devastador incendio forestal de 2019, que reflexiona sobre el impacto ambiental y social de aquel suceso.

Impulso a la crónica oficial de Canarias

Pepe Luján fue además miembro fundador y presidente de la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias, desde donde coordinó durante años el anuario Crónicas de Canarias, una publicación de referencia para el estudio histórico y etnográfico del Archipiélago.

Desde la Escuela Luján Pérez han expresado públicamente su pesar por la pérdida y han trasladado sus condolencias a familiares, amistades y compañeros. El legado de Pepe Luján permanece en sus textos, proyectos y en el impulso que dio a la cultura canaria desde lo local hacia lo universal.