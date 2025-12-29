Para las futuras generaciones

Decía James Joyce, que vivimos en una época escéptica y atormentada. Pero dicen que una nueva generación está creciendo entre nosotros, una generación reveladora con nuevas ideas, nuevos principios y nuevas acciones, bastante distinta a la nuestra.

Son anfitriones del nuevo porvenir que está por llegar. Es una generación, que pese a las actuales contradicciones, se tomará en serio esas ideas y principios y que al parecer su entusiasmo es sincero. Muy posiblemente, y a pesar de aspectos muy dudosos por el papel preponderante que están teniendo en la sociedad los tontos o los inútiles (de los que hablaba el recientemente fallecido Nuccio Ordine), esta nueva generación está muy cultivada y con algunas probabilidades de carecer de cualidades aparentemente humanísticas que caracterizaron épocas anteriores.

A lo largo de la última centuria, hemos tenido en esta tierra a muchos (yo diría que a muchísimos) ancestros y talentos, de muchos rincones de nuestro Archipiélago o que han venido de fuera para instalarse en nuestra comunidad en los últimos cien años. Han convivido con nosotros, con una vida llena de talento y tesón, aunque su presencia no haya sido en todo momento un mar de alegría.

Todos tienen en común que han dejado un enorme legado, en cualquier rama de la ciencia, del arte, del deporte, del conocimiento, de la empresa, de la escritura, de la poesía, y que estamos obligados a legar a quienes nos sucedan. Sabemos que están en todas las disciplinas. Son recuerdos que ocuparon el pasado, no muy lejano.

Hay personajes que nos dejaron hace poco o mucho tiempo que están entre los pioneros del saber científico y cultural y que han provocado tantos cambios sociales que cuando se enseñen y se conozcan detalles de su pequeña historia entre nosotros, seguirán incentivando el papel protagonista que no debemos perder porque deben seguir manteniéndose vivos entre nosotros durante mucho tiempo. Son personas que nos han abandonado sin haberles reconocido abiertamente en vida que su fama en nuestra tierra o en el mundo (son muchas las veces que son más famosos fuera que dentro de nuestras fronteras).

No dejaremos ni queremos que se extingan. Eso fue el pasado, y no debemos ayudar a las maniobras de olvidar el pasado. Brindemos por su salud, larga vida en nuestros recuerdos, felicidad y prosperidad, como es propio de los momentos en los que acaba un año y comienza otro nuevo.

Es posible que cuando se lean estas líneas, o no se entiendan o sintamos un murmullo vibrante y emocionado, porque reconoceremos que no hemos sabido honrar a quienes han honrado con su presencia y conocimiento a esta tierra y al mundo durante nuestras generaciones. Muchos ya no están entre nosotros, se han hecho invisibles y su recuerdo es solo una estampa animada, una canción, una pintura, un libro, un descubrimiento, una publicación excepcional, un momento especial, un invento, o una palabra.

Escuchando historias y anécdotas de los nombres de esos gigantes del pasado, me parece que vivimos una época que ha perdido su grandeza. Y es que tendríamos que definir esos instantes sin exagerar en qué destacaron, narrando lo que hicieron y cómo lo hicieron -de la misma manera que distinguimos escenas de películas y libros que no han tocado la vida- como momentos que fueron grandiosos para ellos y para nosotros, porque se han ido para siempre y salvo muy pocos, no podremos hablar de ellos con orgullo y afecto, ya no podremos cultivar sus palabras, pensamientos y opiniones en nuestros corazones. Se han ido, nos han abandonado, y su fama y nuestra fama se han extinguido con ellos.

Sin que sea un motivo de titubeo o de inflexión en la voz, es estas fechas cuando echamos en falta rostros ausentes del pasado, no solo en nuestras familias, sino en nuestro entorno íntimo, personal o profesional. Por eso son ausencias, recuerdos de juventud, de cambios en nuestras vidas, que echamos de menos en estas noches (y algunos se han ido precisamente en estas noches).

Es bastante natural que nuestro camino por la vida esté sembrado de recuerdos tristes que acentuamos en estas fechas. Nos quedamos siempre pensando en ellos, aunque no tengamos el coraje de honrar a esos hombres y mujeres ilustres que se esforzaron con esforzado empeño para cambiar nuestras vidas, con entendimiento, gratitud, olvidando la fama y a sus colegas de otros países.

Tendríamos que recordarles y necesitamos hacerles anfitriones durante todo el año o al menos una vez al año en nuestros trabajos, escuelas, empresas, etcétera. Recuperemos nuestras páginas de personas ilustres que nos han precedido para completar el libro inacabado de nuestra memoria histórica reciente.

De no hacerlo, es un deterioro de la conciencia intencionado, una enfermedad de Alzheimer provocada y auto-inducida. Buen día y hasta luego.

* Jesús Villar es médico investigador del Knowledge Institute en el St. Michael Hospital de Toronto (Canadá) e investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Atlántico Medio en Las Palmas.