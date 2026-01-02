Dolores Corujo (PSOE): “Hoy despedimos a Óscar Torres, amigo, compañero y gran maestro"

Con tristeza, el PSOE de Lanzarote ha comunicado el fallecimiento de Óscar Torres Perdomo, ocurrido este viernes en Arrecife, a los 71 años, tras una larga lucha contra una enfermedad. Óscar Torres fue una de las figuras más queridas y respetadas en la isla, tanto por su dedicación al ámbito educativo como por su pasión por la preservación de la cultura y las tradiciones de Lanzarote.

Nacido en Máguez, en el municipio de Haría, en 1954, Óscar Torres dedicó más de cuatro décadas a la enseñanza y a la divulgación de la historia local. A lo largo de su vida, se convirtió en un referente cultural, especialmente por su trabajo como memorialista, recogiendo y conservando el patrimonio histórico de Lanzarote para las futuras generaciones.

Un maestro vocacional y defensor de la cultura lanzaroteña

Torres fue, ante todo, un maestro vocacional que dedicó su vida a la educación. Durante muchos años, trabajó en el Colegio Capellanía del Yágabo, en Arrecife, donde dejó una huella indeleble en sus alumnos. Su compromiso con la educación y su dedicación a transmitir el conocimiento fueron dos pilares fundamentales de su carrera profesional. Además, su capacidad para inspirar y motivar a las nuevas generaciones lo convirtió en un figura respetada por toda la comunidad educativa.

Su pasión por la historia y la cultura canaria le permitió crear una serie de plataformas digitales dedicadas a la divulgación de la historia y las tradiciones de los municipios lanzaroteños. Entre sus logros más destacados se encuentra la creación del Gran Archivo del Carnaval de Arrecife, una impresionante recopilación de fotografías, vídeos y textos que hoy en día sirven como patrimonio invaluable de la isla.

Su paso por la política: compromiso y dedicación al servicio público

Además de su carrera docente y de investigador cultural, Óscar Torres también desempeñó un papel activo en la política local. Fue concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Arrecife, donde trabajó con dedicación y responsabilidad en beneficio de su comunidad. Su enfoque político siempre estuvo marcado por un profundo sentido de servicio público y un compromiso inquebrantable con las necesidades de la sociedad lanzaroteña.

El PSOE de Lanzarote ha destacado la honestidad y el rigor de Torres, así como su visión de la política como un instrumento de cambio y progreso social. Fue un compañero cercano que entendió su labor política como un medio para defender la memoria colectiva de la isla y para promover la preservación de su cultura y tradiciones.

Un reconocimiento póstumo: la plazoleta dedicada a su memoria

El legado de Óscar Torres Perdomo fue reconocido por el Ayuntamiento de Arrecife en octubre de 2025, cuando se inauguró una plazoleta en su honor, un símbolo del agradecimiento de toda la comunidad de Lanzarote por su labor en la preservación de la historia local. Este gesto representa la reconocida importancia de Torres en la isla, cuyo trabajo sobrevive a través de la memoria colectiva de sus habitantes.

Palabras de cariño y apoyo de los compañeros del PSOE

La secretaria general del PSOE de Lanzarote, María Dolores Corujo, expresó en nombre de toda la organización su sentido pésame y destacó que el compromiso de Torres con las tradiciones y la educación constituye un legado imperecedero que seguirá inspirando a las generaciones futuras. Corujo señaló que Óscar Torres fue memoria viva de Lanzarote y un claro ejemplo de entrega pública y servicio a su comunidad.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Arrecife, Alfredo Mendoza, también compartió su tristeza por la pérdida de un compañero y amigo. Para Mendoza, la política de Torres fue siempre una herramienta de servicio público, y su amor por Arrecife y Lanzarote quedó reflejado en su trabajo de conservación y difusión de la historia y las tradiciones de la isla.

Un legado que trasciende el tiempo

Desde el PSOE de Lanzarote, se ha comprometido a mantener vivo el legado de Óscar Torres, asegurando que su memoria seguirá formando parte fundamental de la identidad de la isla. La pasión con la que defendió la cultura, la educación y la memoria histórica de Lanzarote continuará siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que creen que la cultura y la educación son los pilares de una sociedad más justa y cohesionada.