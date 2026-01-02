Haría muestra sus condolencias por el fallecimiento de Óscar Torres, Premio Haría 2021

El municipio de Haría está de luto tras la pérdida este viernes, 2 de enero, de Óscar Torres Perdomo, un hombre cuyo compromiso con la cultura, la historia y la educación de Lanzarote lo convirtió en una figura entrañable y respetada. Torres Perdomo, galardonado con el Premio Haría 2021 por su contribución a la preservación de la memoria histórica, falleció a los 71 años, dejando un vacío difícil de llenar en la comunidad.

El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, en nombre de la corporación municipal, ha expresado su más sentido pésame a la familia y amigos de Torres, destacando su valiosa aportación a la isla, especialmente en lo que respecta a la historia local y la educación.

Un hombre de familia y vocación docente

Nacido en Máguez, Lanzarote, el 9 de noviembre de 1954, Óscar Torres Perdomo fue el primer hijo del matrimonio formado por Tomás Francisco Torres Berriel y Guillermina María Perdomo Viñoly. Su educación comenzó en su pueblo natal, donde fue alumno de los maestros Juan Valenciano y Alejandro Olbés. Tras completar su bachillerato en el Instituto Agustín Espinosa de Arrecife, se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria para estudiar Magisterio, titulación que obtuvo en 1975.

El 6 de enero de 1979, se casó con Carmelina Fernández de León, con quien tuvo dos hijos: Óscar y Orlando. Su carrera docente comenzó en Fuerteventura y Arrecife, pero fue en Lanzarote donde se consolidó como educador. En 1984, obtuvo su plaza definitiva en el colegio de Soo, en el municipio de Teguise, donde se destacó por su trabajo no solo como docente, sino también como difusor cultural.

Contribuciones al ámbito educativo y cultural de Lanzarote

A lo largo de su carrera profesional, Óscar Torres ocupó diversos cargos, como director, jefe de estudios y secretario en varios centros educativos. Su dedicación a la enseñanza de la historia y cultura canaria fue especialmente notable en su paso por el colegio Capellanía del Yágabo de Arrecife, donde trabajó hasta su jubilación en 2019.

Además de su labor docente, Torres Perdomo también fue un activo promotor de la informática educativa, participando en cursos organizados por el Centro de Profesores de Arrecife. Su dedicación a la educación lo llevó también a involucrarse en la política local, ejerciendo como concejal de Educación y Nuevas Tecnologías en el Ayuntamiento de Arrecife entre 2003 y 2007.

Preservación de la memoria histórica de Lanzarote

Uno de los mayores legados de Óscar Torres fue su trabajo de investigación histórica en colaboración con Jesús Perdomo Ramírez. Juntos se dedicaron a la recuperación de documentos históricos de Haría y otros municipios de Lanzarote, creando una serie de plataformas digitales que permiten el acceso público a estos materiales. Gracias a su trabajo, se conservan pregones, programas y documentos de gran valor cultural para las futuras generaciones.

La labor de ambos investigadores fue reconocida en 2017 por la Junta de Cronistas de Canarias, que los nombró Memorialistas de Lanzarote, en reconocimiento a su contribución a la preservación de la memoria histórica y etnográfica de la isla.

Un legado que perdura

El fallecimiento de Óscar Torres Perdomo deja una gran tristeza en Haría y en toda Lanzarote. Su pasión por la historia local, su dedicación a la educación y su trabajo en la preservación de las tradiciones y la cultura de la isla seguirán siendo un ejemplo para las futuras generaciones. Torres Perdomo ha dejado un legado invaluable que continuará presente en los corazones de quienes conocieron su labor.