Muere Óscar Torres Perdomo, maestro y exconcejal de Arrecife por el PSOE

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha dado a conocer este viernes el fallecimiento del maestro y exconcejal capitalino por el PSOE Óscar Torres Perdomo, también destacado memorialista y Cronista Oficial de la Parranda Marinera Los Buches. Ha dejado una huella imborrable en la historia y cultura de la isla. Torres, de 71 años, falleció tras luchar durante un tiempo con una enfermedad prolongada.

A lo largo de su vida, Torres fue un incansable divulgador de la cultura y tradiciones de Lanzarote, destaca el alcalde de Arrecife. Fue una figura clave en la preservación de la memoria histórica de la isla, especialmente en lo que respecta a sus fiestas populares y costumbres. Uno de sus mayores legados fue la creación de varias plataformas digitales que han permitido a las nuevas generaciones acceder a los conocimientos sobre la historia local. Entre ellas, resalta De León, "destacan Historia de La Graciosa, Historia de Yaiza y Carnaval de Arrecife", que se han convertido en importantes recursos para quienes desean conocer más sobre el patrimonio cultural de la isla.

Un maestro y concejal comprometido con su tierra

Torres también desempeñó un papel crucial en el ámbito educativo. Fue maestro en el Colegio Capellanía, donde dejó una profunda huella en sus alumnos. Su amor por la enseñanza y su vocación por transmitir los valores culturales de Lanzarote lo convirtieron en un referente para muchas generaciones de estudiantes.

Además, su implicación en la vida pública fue notoria. Durante su tiempo como concejal en el Ayuntamiento de Arrecife, trabajó activamente por el bienestar de su comunidad, siempre con el objetivo de mantener vivas las tradiciones de la isla.

Homenaje a Óscar Torres con una plazoleta en Argana Baja, en Arrecife / A. A.

El legado de Óscar Torres: el Gran Archivo del Carnaval

Uno de los grandes logros de Torres fue la creación en el año 2022 del Gran Archivo del Carnaval de Arrecife, una página web que reúne la historia completa del carnaval porteño. Gracias a su trabajo meticuloso, los interesados pueden explorar los orígenes, la evolución y las características de esta emblemática festividad lanzaroteña.

Además, creó la web de la Parranda Marinera de Buches, una de las agrupaciones más representativas de la música tradicional de la isla.

Homenaje con una plazoleta con su nombre

El pasado mes de octubre, Torres recibió un merecido homenaje en vida. El Ayuntamiento de Arrecife le dedicó una plazoleta con su nombre en la calle Ico el barrio de Argana Baja, como reconocimiento a su contribución a la cultura de la isla.

En un acto cargado de emoción, familiares, amigos y compañeros políticos participaron en la inauguración de este espacio, que ahora quedará como testimonio de su legado.

Condolencias y recuerdo de una figura esencial

Desde el Ayuntamiento de Arrecife y en nombre de todos los trabajadores municipales, el alcalde ha expresado sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de formación política de Óscar Torres Perdomo. Su fallecimiento representa una gran pérdida para la isla, pero su legado cultural perdurará en las generaciones venideras.

Descanse en paz.