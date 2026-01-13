Muere Basilisa Pérez González, Pintadera de Oro de Gáldar

Basilisa Pérez González, galardonada en 2024 con la distinción de Pintadera de Oro de Gáldar, ha fallecido este martes a los 93 años de edad. Su capilla ardiente se encuentra instalada en la Sala 1 del Tanatorio Municipal de San Isidro y su funeral se realizará mañana miércoles a las 17:00 horas en la parroquia de San Isidro. El sepelio tendrá lugar el mismo miércoles a las 17:45 horas en el cementerio municipal.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, ha trasladado sus condolencias a la familia y amistades de Basilisa, una vecina muy querida que deja un legado importante en el municipio por su entrega al trabajo y una trayectoria marcada por el arraigo a su tierra.

Nacida y criada en Sardina, dedicó gran parte de su vida al sector agrícola, trabajando en la histórica Finca del Capellán, donde desempeñó labores en el cultivo del tomate y el plátano hasta que, a los 50 años, le fue reconocida una incapacidad que puso fin a su actividad en el sector agrícola.

Durante la entrega de las distinciones municipales en 2024, el alcalde Teodoro Sosa Monzón manifestó el agradecimiento del Ayuntamiento al sector primario, del que Basilisa fue parte, señalando su papel tan necesario en el desarrollo histórico y económico de Gáldar.

Basilisa era socia activa del Club de Mayores de Sardina, espacio al que estuvo vinculada durante décadas con compromiso. En 2017, el club le rindió un emotivo homenaje entregándole una placa conmemorativa en agradecimiento por su larga trayectoria como socia y por su constante participación en la vida y actividades del centro, contribuyendo así al espíritu comunitario y solidario que caracteriza a esta entidad.

Su presencia en la comunidad fue siempre cercana y respetuosa. Su hija, propietaria durante 32 años de un comercio de confección en Sardina, contribuyó a consolidar el cariño y reconocimiento familiar que la familia ha recibido generación tras generación en el barrio. Incluida en la lista de personas ilustres de Gáldar, Basilisa será recordada como ejemplo de dignidad, esfuerzo y amor por el municipio.