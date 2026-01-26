Conmoción en Lanzarote por la muerte de Noe, el niño de 12 años que limpiaba las playas de la isla

La isla de Lanzarote lamenta la muerte de Noe Ruckstuhl, un niño de 12 años conocido por su implicación en las actividades de limpieza de playas y espacios naturales junto al colectivo Lanzarote Limpia. El menor falleció el pasado 21 de enero en Portugal, donde residía desde hacía poco más de un año con su familia, tras no superar las graves secuelas provocadas por un atropello ocurrido nueve días antes.

La noticia de la pérdida de Noe, difundida este lunes, ha causado una profunda conmoción entre entidades ambientales, vecinos y demás personas que compartieron con él jornadas de voluntariado en distintos puntos del litoral lanzaroteño.

Un accidente con consecuencias fatales

Según la información facilitada por el padre de Noe a Aduén Morales, miembro de la junta directiva de Lanzarote Limpia, el chico fue atropellado mientras regresaba en bicicleta a su domicilio en Portugal, donde se había trasladado junto a sus padres, los suizos Tobi y Nia, y su hermano mayor, Nian, de 14 años. El accidente se produjo nueve días antes de su fallecimiento, y las lesiones sufridas resultaron finalmente irreversibles.

La familia se había mudado a Portugal en busca de un cambio de entorno y nuevas oportunidades laborales, aunque mantenía un vínculo estrecho con Lanzarote, isla a la que regresaban durante los periodos vacacionales.

Noe, con material para la recogida de residuos en una de las acciones de limpieza del litoral de Lanzarote Limpia / La Provincia

Una infancia ligada al cuidado del medio ambiente

Noe y su hermano Nian participaban desde muy pequeños en las acciones impulsadas por Lanzarote Limpia, un colectivo ciudadano dedicado a la retirada de residuos de playas y zonas costeras. La iniciativa, denominada anteriormente Famara Limpia, al comenzar en el litoral de Famara con sus acciones, surgió del compromiso de varios residentes en la isla con la conservación del entorno natural.

Ambos menores acompañaban habitualmente a sus padres en las jornadas de limpieza, convirtiéndose en un ejemplo de conciencia ambiental temprana y participación activa en la defensa del territorio. Su implicación fue especialmente valorada por otros voluntarios por el mensaje que trasladaban a distintas generaciones sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

Vínculo con el pueblo de Mala y la comunidad educativa

La familia Ruckstuhl, de nacionalidad suiza, se instaló en Lanzarote hace más de una década, estableciéndose en el pueblo de Mala, en el municipio de Haría. Allí, Noe y su hermano cursaron sus estudios en la escuela unitaria de la localidad, donde la noticia de su fallecimiento ha sido recibida con especial tristeza.

Durante las vacaciones escolares en Portugal, la familia regresaba con frecuencia a su vivienda en Mala, manteniendo su participación en las actividades medioambientales del colectivo. "Aunque no nacieron en Lanzarote, desde chiquititos han sentido la tierra y normalizado el cuidar el medioambiente y salir a limpiar las playas", resalta Aduén.

Un papel activo en la documentación de las limpiezas

Además de colaborar en la recogida de residuos, Noe se encargaba habitualmente de documentar las acciones mediante fotografías. En un primer momento utilizaba el teléfono móvil de su padre y, más adelante, una cámara que le regalaron sus progenitores, recuerda Aduén: "Le encantaba sacar fotos".

Ese material gráfico servía para visibilizar el estado de la costa y concienciar sobre el impacto de los residuos en el medio natural.

Noe, durante una de las campañas de Lanzarote Limpia, con su cámara de fotos colgada del cuello / Lanzarote Limpia

Homenaje con una limpieza en la costa de Guatiza

Como muestra de recuerdo y reconocimiento, el colectivo Lanzarote Limpia ha organizado una limpieza homenaje el próximo domingo 8 de febrero (10.00 horas) en Playa Vicenta, una zona próxima a las salinas de Los Cocoteros (Guatiza), en el municipio de Teguise. La actividad busca rendir tributo a la figura de Noe y a los valores que representó desde su infancia. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de la unitaria de Mala, se unirán al sentido recuerdo a Noe, señala Aduén.

Limpieza de Playa Vicente, en Lanzarote, en memoria del niño Noe Ruckstuhl

La pérdida de Noe deja una huella profunda en la comunidad lanzaroteña, y también en la isla de Fuerteventura, donde participó en acciones medioambientales, especialmente entre quienes defienden el respeto al entorno natural y la educación ambiental desde edades tempranas.