Muere la modelo canaria Cristina Pérez Galcenco a los 21 años

La industria de la moda está de luto tras conocerse el fallecimiento de Cristina Pérez Galcenco, modelo asturiana de tan solo 21 años, hallada sin vida el martes en su domicilio de Caleta de Vélez, en la provincia de Málaga. La noticia ha generado una ola de consternación tanto en el ámbito profesional como en su entorno más cercano. Según han confirmado fuentes familiares, la joven habría muerto por causas naturales y no se han detectado signos de violencia.

Cristina Pérez Galcenco se encontraba en pleno desarrollo de una carrera internacional en el mundo del modelaje, con pasos firmes que la habían llevado a desfilar en ciudades como Madrid, París, Milán o incluso en China, donde trabajó durante varios meses. Además de participar en las Fashion Weeks más importantes, formó parte de campañas para firmas como Stradivarius, del grupo Inditex, y colaboró con casas de lujo como Versace y Louis Vuitton.

La joven residía actualmente en Málaga, donde realizaba un curso formativo, mientras seguía consolidando su perfil profesional. Su inesperado fallecimiento ha provocado una ola de mensajes de afecto en redes sociales y medios especializados, que la recuerdan como una figura con un futuro brillante en las pasarelas internacionales.

Una infancia entre Lanzarote, Asturias y la gimnasia rítmica

Nacida en Lanzarote, Cristina se trasladó con apenas unos meses a Lugones (Asturias), lugar donde vivió toda su infancia y adolescencia. Allí compaginó durante años sus estudios con la práctica de gimnasia rítmica, disciplina que abandonó más adelante para dedicarse de lleno al modelaje. Fue con 14 años cuando debutó en la prestigiosa Pasarela Campoamor, en el teatro ovetense del mismo nombre, dando así inicio a su recorrido por la industria de la moda.

Sus padres, ambos vinculados a mundos de alto rendimiento, fueron clave en su desarrollo personal y profesional. Su padre, Nacho Pérez, fue portero del Sporting de Gijón en la década de los 70, y su madre, Tatiana Galcenco, es también exmodelo de origen moldavo.

El inicio de una carrera internacional

Tras la elaboración de su primer catálogo fotográfico con ayuda de sus padres, Cristina empezó a captar la atención de agencias nacionales e internacionales. Su presencia sobre la pasarela, marcada por una mezcla de elegancia, sobriedad y una estética contemporánea, fue rápidamente reconocida por marcas emergentes y consolidadas.

Además de brillar en las Fashion Weeks de las grandes capitales europeas, Cristina trabajó durante un periodo prolongado en China, un mercado competitivo donde destacó por su versatilidad y profesionalismo. Su perfil apuntaba a convertirse en uno de los rostros habituales del modelaje internacional, y entre sus sueños figuraba el deseo de convertirse algún día en uno de los ángeles de Victoria’s Secret.

La familia de Cristina ha comunicado que los actos fúnebres se celebrarán en su localidad natal de Lugones. La capilla ardiente será instalada el viernes 6 de febrero a las 17:00 horas en el tanatorio Puente Nora. El funeral tendrá lugar el sábado 7, también a las 17:00, en la Iglesia Parroquial de San Félix. Lugones será así el lugar donde familiares, amigos y vecinos darán el último adiós a la joven.

Una despedida íntima en su tierra natal

Su madre, visiblemente afectada, ha compartido varios recuerdos emotivos en redes sociales, entre ellos una fotografía tomada en la Catedral de Santiago de Compostela durante una escapada familiar reciente y un vídeo tierno con su perrita. Estas publicaciones han sido recibidas con muestras de apoyo y cariño de parte de seguidores y compañeros de profesión.

Pese a su crecimiento en la industria de la moda, Cristina mantuvo siempre una actitud discreta sobre su vida personal. No contaba con perfiles públicos en redes sociales, y su relación sentimental con su pareja, Enol, se llevaba con la máxima reserva. Quienes la conocieron destacan tanto su profesionalismo como su cercanía, valores que la hacían destacar dentro de una industria altamente competitiva.

La Pasarela Campoamor, plataforma que vio crecer su carrera desde sus inicios, fue la encargada de comunicar oficialmente la noticia de su fallecimiento, acompañándola de un vídeo en el que Cristina desfilaba para la diseñadora Isabel Sanchís. La publicación ha provocado una cascada de reacciones y mensajes de condolencias de diseñadores, fotógrafos y colegas.