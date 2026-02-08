Muere José Luis Mota Garay, exsubdirector del Colegio Garoé

A la edad de 92 años falleció este sábado, 7 de febrero, en Las Palmas de Gran Canaria el que fuera subdirector del Colegio Garoé, hoy día Atlantic Schullte situado en Santa Brígida, el andaluz José Luis Mota Garay, que ha estado entre nosotros por espacio de 40 años, ya que llegó en 1986 para hacerse cargo de la subdirección del citado centro de enseñanza que tiene 48 años de existencia.

José Luis, con ese gracejo que le caracterizaba , era un hombre amable y cercano con un humor en sus labios dispuesto siempre a la amistad y un gran entendido en el campo de la enseñanza dando sabios concejos cristianos en favor de los jóvenes y sus familias, no en vano procedía del Colegio Gaztelueta en Bilbao donde se había desempeñado durante 20 años en el campo de la enseñanza.

Era todo un experto en la pedagogía y su experiencia la volcó en el Colegio Garoé durante diez años, siendo numerosos -se cuentan por miles- los alumnos que le conocieron y trataron en esta Isla, donde sus sabias enseñanzas fueron asimiladas con general beneplácito.

Estaba en posesión de los títulos de Ingeniero Técnico de Montes por la Escuela de Madrid, licenciado en en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y en Periodismo por la Universidad de Navarra. También fue colaborador del Instituto de Ciencias de la Educación en el Instituto de la Familia de la Universidad de Navarra, participando además en cursos y reuniones profesionales de carácter educativo.

Es decir José Luis Mota tenía un amplio bagaje intelectual dando concejos que buena parte de la juventud grancanaria y sus familias asimilaron, muchos de los cuales son hoy día grandes profesionales en diferentes campos del saber. Otra virtud de este malagueño que tuvo siete hermanos y que se quedó huérfano de madre es que compartió sus estudios en Madrid en el Colegio Moncloa con los periodistas Antonio Fontán y Juan Luis Cebrián. El 3 de mayo de 1951 pidió su ingreso en el Opus Dei y trató a San Josemaría Escrivá de Balaguer durante una visita que hizo al colegio bilbaíno de Gaztelueta cuando ejercía su labor docente en dicho centro, además de en el Instituto de Vizcaya donde estuvo cuatro años como profesor agregado.

Su vena periodística la compartió con artículos en los diarios La Gaceta del Norte, El Correo Español, El Diario Vasco y en LA PROVINCIA y Diario de Las Palmas bajo el título Ahí queda eso en cartas al director con sabios consejos cristianos con reflexiones sobre ética biológica y ética política durante vario años y colaborador de la agencia Ace Press.

La estancia de José Luis Mota Garay entre nosotros ha sido todo un ejemplo de entrega y dedicación haciendo amigos entre empresarios familias y alumnos con una cercanía y ese don que le caracterizaba de corazón cristiano que seguía las enseñanzas de San Josemaría , fundador del Opus Dei.

Además era un gran enamorado de la montaña y a la edad de 60 años formó un grupo senior con bastones blancos para recorrer los senderos de Gran Canaria, tierra que ha escogido para recibir sepultura para siempre en el cementerio del puerto de La Luz.

Sus restos se encuentran en el tanatorio de San Miguel donde tuvo lugar este domingo a las 13:00 horas tendrá lugar una misa por su eterno descanso y a las 15:30 horas fue su entierro en el camposanto del Puerto junto al sacerdote Don Jesús Jiménez y el numerario Juango Lozano , ambos del Opus Dei. Descanse en Paz.