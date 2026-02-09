La Obra Social de Acogida y Desarrollo despide a Jorge Quevedo Navarro, referente de compromiso y entrega

La Obra Social de Acogida y Desarrollo lamenta profundamente el fallecimiento de D. Jorge Quevedo Navarro, persona estrechamente vinculada a esta entidad desde sus inicios y figura clave en su desarrollo durante más de dos décadas.

Durante 20 años, Jorge Quevedo ocupó diferentes responsabilidades en la Asamblea General y la Junta Directiva, convirtiéndose en Voluntario Ejemplar, distinción que no solo recibió, sino que honró hasta el último día de su vida. Su saber, su experiencia y, sobre todo, su generosidad marcaron una época en la vida de esta Casa y dejaron una huella imborrable en quienes lo conocieron.

Hoy me propongo ponerle por escrito para que conste a las futuras generaciones, quien es su padre, su abuelo, hace unos 23 años que el Señor entrecruzó nuestras biografías y lo hizo como sólo él sabe hacer las cosas; como lo más natural del mundo, en mi humilde persona los designios de Dios quisieron “preparar esta Casa para los pobres”, y en ese punto, en ese afán, su persona entró en el plan. Desde entonces, hemos preparado esta Casa y posibles de desarrollo para los pobres, encontré en Vd. el mejor aliado en la misión desde aquel momento, ahora y en el futuro. Pero además de servir a la Obra, ha sido de extraordinaria utilidad a cuantas personas que por su medio llegaron hasta aquí, y también ellos, en distintos grados de intensidad, han tenido la posibilidad de ayudar al Señor personalmente, ayudando a los pobres, que es la mejor manera de ayudarse a sí mismos.

Sería imposible citar todo, pero también resumirlo, su disponibilidad, su puntualidad, su prontitud hablan de la importancia que tiene para Vd. la misión de la Obra. Contar con su experiencia, sabiduría y santidad, ha sido uno de los activos más importantes; siempre un referente para todos y para un servidor. No puedo omitir el cariño y el respeto que sentimos por Mª Aurora, su compañera en el peregrinar de su vida y fiel colaboradora, como el cariño por sus hijos, que por su medio son de la familia también, entre todos le hemos compartido estos años gloriosos de trabajo por el evangelio. Su ejemplo en lo personal, en lo familiar, en lo profesional queda a modo de escuela de vida, para mí y para todos los de casa ha sido para nosotros como nexo de unión fraterna, que nos ayuda a superar nuestras limitaciones, defectos y pecados, especialmente los míos.

Toda esta reflexión sirva para explicarle, que en estos momentos no cuento con fuerza moral para importunarle con convocatorias a reuniones de Asambleas Generales, ordinarias o extraordinarias. Se trata de dispensarle de la “obligatoriedad Moral” de la asistencia a las reuniones de toma de decisiones y deliberaciones, pero nunca de la responsabilidad espiritual que tiene contraída con esta su Casa; necesitamos de su Oración, de su cercanía espiritual, de su asesoramiento.

Así pues, si le parece oportuno, puede dejar de asistir a las convocatorias que la Asamblea General realiza, si bien queda con libertad absoluta para asistir a las asambleas abiertas y a las convocatorias generales y encuentros, que con motivos diversos hacemos: encuentros de amigos, celebraciones patronales, etc. Pero sepa que, para mí en particular, y para todos en general, Usted es insustituible. Siempre tengo la tranquilidad de contar con la comunión espiritual, que tanto bien hace a esta Casa, y acudiremos para pedirle colaboración en aquellas cosas que sepamos que no le importune, y que siempre necesitaremos; al tiempo, que nunca encontraré la forma de agradecer como quisiéramos todo lo que ha hecho con nosotros y por nosotros.

Sé que lo hizo por servir al Señor y Él no se deja ganar en generosidad, estoy seguro que le recompensará con largueza su generosidad, le ruego cuente conmigo y con nosotros, como cuento y contamos nosotros con usted.

Reciba la presente, con el afecto y la gratitud de siempre,

Hno. Jesús García Barriga

Presidente de la Obra Social