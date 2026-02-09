Suso Sancho, el senderista que convirtió la historia y el paisaje en memoria colectiva

Manuel Sancho Soriano, conocido con cariño por todos como Suso Sancho, falleció en 2026 dejando tras de sí una huella profunda en el mundo del senderismo, la divulgación histórica y la conservación de la memoria etnográfica de Gran Canaria.

Ingeniero Industrial de formación, trabajó como formador en el departamento de Recursos Humanos de Telefónica, donde cultivó también otra de sus pasiones: el compañerismo. Tras su jubilación anticipada, Suso transformó su tiempo libre en una verdadera vocación al servicio del conocimiento colectivo. Su entusiasmo por la historia y el medio ambiente lo llevó a crear un legado tan riguroso como accesible para quienes aman la isla y su patrimonio.

Fue el alma detrás del blog “Bibliografía de Senderos – GRAN CANARIA”, una plataforma pionera que aglutinó y compartió todo tipo de publicaciones digitales, impresas, inéditas sobre el senderismo en la isla. Su trabajo, seguido por más de 130.000 visitantes, lo convirtió en un referente imprescindible para senderistas, investigadores y amantes del paisaje canario.

Suso fue también el creador de otros espacios esenciales para la memoria colectiva, como el blog “Cruces de Gran Canaria”, donde recopiló y geoposicionó más de 350 cruces, y publicaciones como Gran Canaria Inédita, Molinos de Gran Canaria y Senderos de El Hierro. Su afán por documentar, compartir y preservar lo llevó a colaborar activamente con Turcón–Ecologistas en Acción, con quien desarrollaba un proyecto vinculado a las cruces y la Reserva de la Biosfera, y a colaborar en más de 70 rutas publicadas entre 2011 y 2015 en el periódico Canarias7, dentro de las secciones La Mochila y Enmochilados.

Miembro del Grupo Montañero El Calvario, Sancho también extendió su pasión y su generosidad a espacios poco comunes: impartió charlas y talleres en centros penitenciarios, donde compartía su amor por la naturaleza y la historia con internos a los que inspiraba con su entrega y cercanía.

Desde Turcón–Ecologistas en Acción, colectivo con el que compartió tantos caminos e investigaciones, queremos destacar su constancia, rigor y enorme humanidad, y su capacidad de crear vínculos duraderos con todos los que caminaban a su lado. “Tu camino nos une siempre en el recuerdo”, decían sus amigos y amigas al despedirlo. Y no es solo una frase: es el reflejo de una vida dedicada a caminar la isla no solo con los pies, sino con la mirada y la memoria.

Nuestro más sentido pésame a su esposa, hijas, hermanas y hermano, así como a toda la comunidad senderista de Gran Canaria, que hoy pierde a uno de sus grandes referentes. Queda su legado, su archivo, sus rutas, y sobre todo, la certeza de que su camino sigue vivo en cada paso que se dé por los senderos que él nos ayudó a descubrir y entender.