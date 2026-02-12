Muere Salvador Jerez, científico del Oceanográfico de Canarias
El centro de investigación lamenta la pérdida de un compañero especializado en acuicultura y con más de 35 años de experiencia
El Centro Oceanográfico de Canarias comunicó ayer el fallecimiento de uno de sus investigadores: Salvador Jerez Herrera. Tuvo lugar el pasado día 8. «Lamentamos la pérdida de nuestro querido compañero», aseguraron.
Salvador Jerez, Salva, fue científico titular del Centro Oceanográfico de Canarias (COCIEO, CSIC), con una trayectoria profesional de más de 35 años de investigación en el área de acuicultura. Vinculado a esta institución a lo largo de toda su carrera, comenzó su andadura en el Departamento de Pesca tras superar una oposición de Ayudante Técnico.
Después de un breve periodo, se incorporó al Departamento de Acuicultura, donde fue promocionando hasta científico titular, y sus estudios se centraron en la reproducción y cultivo de nuevas especies marinas de alto valor comercial. Trabajó en el desarrollo de la tecnología de cultivo de especies como el sargo (Diplodus sargus) y el atún rojo (Thunnus thynnus), cuya similitud con la dorada permitiría la inmediata aplicación de la tecnología ya desarrollada para esta, así como en especies de rápido crecimiento y gran porte como el medregal o pez limón (Seriola dumerili), de las que apenas existían conocimientos previos y cuyos resultados iniciales habían sido poco alentadores.
Desde el año 1996 fue responsable de la investigación en S. dumerili, liderando proyectos relacionados con su reproducción, cultivo larvario y engorde. En 2002 dirigió el equipo del IEO que logró la primera puesta espontánea en cautividad de esta especie, un hito que supuso un avance fundamental para la acuicultura de esta especie.
