Tinito ‘El Escachao’, el primer pase de Jonathan Viera

Agustín Vega fue un hombre menudo, de cuerpo pequeño y corazón gigante. Aquel día del Cordobazo, cuando las lágrimas le brotaron sin remedio, el club comprendió que algo irrepetible estaba naciendo. Ese llanto no fue debilidad: fue el primer latido de una rebelión íntima que, una temporada después, acabaría convirtiéndose en el ansiado ascenso a Primera División.

Querido y respetado en el fútbol base, durante años fue el alma silenciosa de la UD Las Palmas. Custodio de los recogepelotas, recadero incansable, eterno habitante de pasillos y rincones, perteneció a esa estirpe de personajes que no aparecían en las fotografías, pero sin los cuales la historia no se sostiene. En la calle todos lo reconocían; caminaba incansable por cualquier campo de fútbol, porque el fútbol —simplemente— lo hacía feliz.

Si hoy Jonathan Viera ue lo que fue en la UD Las Palmas, se debió en gran medida a él. A ese hombre al que todos conocieron como Tinito “El Escachao”, con su bigote inconfundible y la mano siempre tendida. “Ya lo había visto jugar y me parecía un futbolista de calle, muy diferente a los demás. Un día, en los siete campos de La Ballena, lo vi de camino a unas pruebas que estaba organizando el Universidad, un club al que yo no tenía ningún aprecio. Le pregunté a dónde iba y me respondió que iba a hacer unas pruebas con uno de sus equipos”. Entonces le dijo: “Romario, olvídate de ese equipo y vente conmigo; Las Palmas te va a fichar”. Por suerte aceptó el consejo y así terminó incorporándose a los filiales. Con Jonathan, su intuición no le falló”, sentenciaba con la voz quebrada por la emoción del recuerdo. Lo que vino después ya no perteneció a la casualidad. Lo que vino después fue historia eterna en la entidad amarilla.

Viera tenía 15 años y fue a parar al cadete de último año de Las Palmas, que por entonces se entrenaba en el campo del López Socas. ‘Nandi’ era el entrenador y formador de esos chicos, en un equipo donde ya destacaba Vitolo, aunque como lateral derecho. Ricardo Lorenzo, más conocido como ‘Richard’, delegado durante muchos años y hombre de club fiel al escudo, ya había puesto en alerta a Emilio Bonilla, director técnico de filiales, sobre el talento que desprendía el ahora ‘21’.

Tinito vivió sus últimos años alejado de la UD Las Palmas, a la que recordó siempre con lágrimas en los ojos. Pero si alguien debió estar al lado de Viera cuando diera su último pase y recibiera el cariño y la ovación de despedida de la afición en el Estadio de Gran Canaria, era él. Un gesto de homenaje que el consejo de administración le quedó a deber. Porque ese hombre lleno de bondad fue un personaje entrañable, con el corazón pintado de amarillo y azul, algo de lo que algunos de los que aún deambulaban por el club no pudieron presumir jamás. D. E. P.