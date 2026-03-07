Muere Nicolás Sosa, uno de los mejores deportistas de Apnea y Cazafotosub de España

La Federación Canaria de Actividades Subacuáticas (Fedecas) ha lamentado este viernes el fallecimiento de Nicolás Sosa, uno de los impulsores y mejores deportistas de Apnea y Cazafotosub de España, país del que fue campeón de Apnea en varias ocasiones y miembro de la selección española para representar a nuestro país en eventos internacionales y mundialistas.

La comunidad deportiva y social de Canarias lamenta "profundamente" el fallecimiento de Sosa, "un deportista muy querido y una figura destacada en su entorno, cuyo compromiso, entrega y calidad humana dejaron una huella imborrable en quienes tuvieron la fortuna de conocerlo", destacan desde la Fedecas en un comunicado.

Sosa dedicó su vida al deporte con "una pasión ejemplar, constancia, su espíritu de superación y capacidad para inspirar a las nuevas generaciones", valores que lo convirtieron en "un referente dentro de su disciplina y en un modelo para muchos jóvenes que encontraron en él un ejemplo de esfuerzo y humildad".

"Más allá de los resultados deportivos, siempre destacó por su compañerismo, su cercanía y su profundo respeto por los valores del deporte", realzan desde la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas.

Tanto en su faceta como deportistas como en la de técnico, o como presidente de eventos deportivos y comités propios de la Federación, logró un profundo respeto por su seriedad y compromiso.

Quienes compartieron entrenamientos, competiciones o proyectos con él coinciden en describirlo como "una persona íntegra, generosa y siempre dispuesta a ayudar" con un carácter afable y el compromiso con la mejora continua.

"Su pérdida deja un vacío difícil de llenar, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el personal y familiar. Hoy, compañeros, amigos y allegados se unen en el recuerdo de una vida dedicada al esfuerzo, al trabajo bien hecho y a la pasión por el deporte. La familia agradece las muestras de cariño recibidas en estos momentos de profundo dolor y pide mantener vivo el legado de Nicolás: la importancia de luchar por los sueños, de valorar el esfuerzo diario y de cultivar la bondad en cada paso del camino", escriben desde el ente federativo.