Muere Antonio Ravelo, “El Terremoto del Sur”, referente de la música popular canari
El cantante, muy vinculado a Telde y figura destacada de la cultura tradicional del Archipiélago, fallece a los 88 años tras más de siete décadas de trayectoria artística
El cantante Antonio Ravelo, conocido artísticamente como “El Terremoto del Sur”, una de las figuras más queridas y representativas de la música popular canaria, ha fallecido a los 88 años de edad, segín ha adelantado Telde Actualidad.. Su trayectoria artística, que se prolongó durante más de siete décadas, dejó una profunda huella en varias generaciones de vecinos y amantes de la cultura tradicional del Archipiélago.
El artista falleció este sábado 21 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria, tras recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. Con su pérdida desaparece un referente cultural y humano estrechamente vinculado a la identidad musical de Canarias.
- El paso de la borrasca Therese en las últimas horas por Gran Canaria: presas y barrancos al límite, desprendimientos y vías cerradas
- Directo | Evolución de la borrasca Therese en Canarias: cuatro islas bajo aviso naranja, sin clases y con las primeras incidencias por el temporal
- El Museo de Bellas Artes de Tenerife lanza un llamamiento para la búsqueda de obras de la pintora Tanja Tamvelius
- ¿Habrá clases presenciales en Canarias este lunes?
- El testimonio de Yaneli Hernández tras el asesinato de Vicente Reyes: “No me he atrevido a volver a mi estudio desde que lo mataron”
- El restaurante Quebeque, el clásico de Guanarteme que lleva 21 años ofreciendo gastronomía tradicional a sus clientes
- Muere Alejandro Chanrai, empresario hindú vinculado al comercio histórico de Triana
- La cumbre del Scooter's Pizza Factory de La Minilla de la UD Las Palmas: los 'luises' y Vicente Gómez