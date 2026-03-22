Muere Antonio Ravelo, “El Terremoto del Sur”, referente de la música popular canari

El cantante Antonio Ravelo, conocido artísticamente como “El Terremoto del Sur”, una de las figuras más queridas y representativas de la música popular canaria, ha fallecido a los 88 años de edad, segín ha adelantado Telde Actualidad.. Su trayectoria artística, que se prolongó durante más de siete décadas, dejó una profunda huella en varias generaciones de vecinos y amantes de la cultura tradicional del Archipiélago.

El artista falleció este sábado 21 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria, tras recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. Con su pérdida desaparece un referente cultural y humano estrechamente vinculado a la identidad musical de Canarias.