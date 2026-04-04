Fallece el alfarero tradicional de Haría Joaquín Reyes Betancort

El alfarero tradicional de Haría Joaquín Reyes Betancort, conocido como Chichi, ha fallecido este viernes en Lanzarote, dejando tras de sí una larga trayectoria dedicada a la artesanía y a la conservación de las tradiciones canarias.

Reyes Betancort fue un reconocido artesano de la isla, vinculado durante toda su vida a la alfarería tradicional, que desarrollaba de forma manual utilizando barro de Lanzarote y técnicas ancestrales como el horno de leña.

Referente de la cultura popular

Ceramista y defensor del patrimonio cultural, Joaquín Reyes se convirtió en una figura muy querida en el municipio de Haría, donde destacó por su compromiso con la preservación de la artesanía local.

Además, fue una voz crítica con la comercialización de productos que, a su juicio, desvirtuaban la artesanía canaria, alertando del impacto negativo que esto tenía sobre la cultura tradicional.

Condolencias y despedida

El grupo de gobierno de Haría ha trasladado sus condolencias a familiares y allegados, destacando que “con su partida se va un referente, pero su legado permanecerá generación tras generación”.

El velatorio tendrá lugar este sábado, 4 de abril, entre las 10:00 y las 18:00 horas en el Velatorio Municipal de Haría. Posteriormente, a las 18:30 horas, se celebrará la misa en el cementerio municipal.

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Con su fallecimiento, Lanzarote pierde a uno de sus grandes exponentes de la alfarería tradicional y a un firme defensor de la identidad cultural canaria.